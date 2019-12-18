“العدل” و”الإمارات للصم” يبحثان تسهيل معاملات أصحاب الهمم بمحاكم الدولة

التقى سعادة المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أمس بمكتبه في الوزارة بأبوظبي وفد جمعية الإمارات للصم برئاسة مصبح سعيد النيادي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتم خلال اللقاء – الذي حضره سعادة عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشئون الفنية والتعاون الدولي – بحث سبل التعاون بين الوزارة والجمعية لتسهيل إجراءات معاملات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في المحاكم ودور القضاء، وإنجاز معاملاتهم لدى أقسام الادارات المعنية بوزارة العدل على أوجه السرعة، لتقريب المعلومة الصحيحة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والجهات مقدمة الخدمة بجانب عقد دورات لغة الاشارة لمن يرغب من موظفي مركز خدمة إسعاد المتعاملين بالوزارة لتعزيز فهم احتياجاتهم.

كما تم الاتفاق على أن يكون هناك منسقا لجمعية الصم في حال وجود حالات تستدعي متابعتها في معاملاتهم لدى وزارة العدل.

وأكد سعادة سلطان راشد المطروشي حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز دور أصحاب الهمم، وتوفير كافة التسهيلات لمعاملاتهم أمام الجهات القضائية والعدلية، وهو النهج الذي أكدت عليه قيادتنا الرشيدة، إيمانا منها بتعزيز مكانة أبنائنا من أصحاب الهمم ومن القيم التي أكد عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وأصبحت متوارثة ومتأصلة في المجتمع الإماراتي، لبناء مجتمع أفضل من أجل المستقبل.

حضر اللقاء من جانب جمعية الإمارات للصم حمد هزاع الدرمكي نائب رئيس مجلس الإدارة، وسلمى حمد التميمي أمين السر، وأسعد فتحي النحال السكرتير التنفيذي. وام