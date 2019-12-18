بدء التصفيات النهائية للدورة الـ23 لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية

بدأت أعمال التصفيات النهائية لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الـ23 بمشاركة 242 متأهلاً ومتأهلة من التصفيات التمهيدية الأولية سواء من المواطنين والمقيمين الذكور والإناث في مختلف فروع مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بحكومة الشارقة للوصول إلى المراكز الأولى.

وتقام الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتشهد هذا العام إقبالاً كبيراً ولافتاً في المشاركة بجميع فئات الجائزة في ظل ارتفاع أعداد المسجلين والمقيدين في الاختبارات.

وتسعى المؤسسة من خلال تنظيم المسابقة على مدى الـ22 عام وتتواصل في عامها الـ23 ضمن هدفها في ترسيخ القيم الإسلامية الفاضلة وتحفيز الأجيال الناشئة من الذكور والإناث على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ورسالتها الإسلامية علاوة على إيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة والاهتمام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بجانب إثابة وتكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

وفي هذه الدورة بلغ عدد المتأهلات من الإناث 118 متسابقة في فرع القرآن الكريم و24 متسابقة في فرع السنة النبوية فيما بلغ عدد المتأهلين من الذكور 71 متسابقا في فرع القرآن الكريم و29 متسابقاً في فرع السنة النبوية.

ومن المقرر أن تعلن عن نتائج الجائزة في 26 ديسمبر الجاري على موقع المؤسسة الإلكتروني. وام