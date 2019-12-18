تنفيذ المرحلة الأولى من برامج “البوابة الوطنية للتدريب” يناير المقبل

أعلن فريق عمل “البوابة الوطنية للتدريب” عن تنفيذ 30 برنامجا تدريبيا خلال العام 2020 لـتأهيل المواطنين المسجلين في “البوابة” لوظائف في قطاعات مستهدفة وذلك على ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها في شهر يناير والثانية في شهر ابريل والثالثة في شهر سبتمبر من العام المقبل.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا أبرمتا مذكرة تعاون تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ..لتأهيل 18 ألف مواطن على مدار السنوات الثلاث المقبلة ومن خلال “البوابة الوطنية للتدريب ” وذلك في إطار تطبيق حزمة قرارات التوطين الصادرة قبل فترة عن مجلس الوزراء.

وثمن الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، وتشجيعه لكل ما من شأنه دعم إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بوظائف سوق العمل.

وقال إن التعاون بين كليات التقنية العليا ووزارة الموارد البشرية والتوطين يعكس أهمية العمل المشترك لتأهيل المواطنين والمواطنات من خلال برامج تدريبية تم إعدادها وتصميمها بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوظائف في القطاعات المستهدفة والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الملتحقين بهذه البرامج”.

وأوضح الشامسي “ان شهر يناير من العام المقبل سيشهد بدء تطبيق المرحلة الأولى من برامج “البوابة الوطنية للتدريب” حيث سيتم الحاق المسجلين في” البوابة “في 10 برامج تدريبية التي سيصل عددها في المرحلة الثانية المقرر تطبيقها في شهر ابريل من العام المقبل الى 15 برنامجاً بينما سيتم في المرحلة الثالثة المقرر تطبيقها في شهر سبتمبر من العام المقبل اضافة 15 برنامجاً تدريبياً آخرً.

يشار الى ان البوابة الوطنية للتدريب توفر في المراحل الثلاث برامج تدريبية ودبلومات تخصصية متنوعة، وأخرى مهارية بما يتوافق مع متطلبات الوظائف في مجالات الموارد البشرية والتجزئة والمبيعات والتأمين والعقارات وإدارة الممتلكات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والمصرفية وخدمة المتعاملين والعلاقات العامة وخدمات المطارات والخدمات المساندة فضلا عن البرامج الفنية في مجالات صيانة الطائرات والهندسة الكهربائية والميكانيكية وفي مجال النفط والغاز.

وأوضح مدير مجمع كليات التقنية العليا ” انه سيتم خلال العامين 2021 و 2022 تصميم وتنفيذ برامج تدريبية أخرى بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووفقا للاحتياجات الوظيفية في القطاعات المستهدفة وبالشكل الذي يتم بموجبه تحقيق مستهدفات “البوابة الوطنية للتدريب” والمتمثلة في تأهيل 18 الف مواطن للوظائف في هذه القطاعات”.

من جهته ، دعا أحمد اَل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية المواطنين والمواطنات الباحثين عن الفرص الوظيفية والراغبين بتطوير مهاراتهم وكذلك الراغبين بتغيير مساراتهم المهنية الى التسجيل في “البوابة الوطنية للتدريب” وذلك من خلال الموقع الالكترونيaetraining.ae واتباع الخطوات المطلوبة من ادخال البيانات الشخصية والمؤهل التعليمي مع التخصص وسنوات الخبرة (إن وجدت) ومن ثم الدخول الى الحقائب التدريبية واختيار الحقيبة التي تتناسب والمؤهلات والتطلعات الوظيفية”.

وأوضح ” انه سيتم التواصل مع المسجلين في البوابة للتحقق من بيانات ومعلومات التسجيل ودعوتهم لمراكز الاختبارات في كليات التقنية العليا وفقا لمحل إقامتهم في مختلف امارات الدولة وذلك بهدف تحديد مستواهم الفعلي وتقييمهم من خلال اختبارات تحديد المستوى تمهيدا لتنسيبهم الى برامج التدريب المختلفة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من المهارات الشخصية والوظيفية”.وام