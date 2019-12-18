رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس نيكاراغوا

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” رسالة خطية من فخامة الرئيس دانييل أورتيغا رئيس نيكاراغوا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى استقباله أمس في ديوان عام الوزارة في أبوظبي معالي دنيس مونكادا كوليندرس وزير خارجية نيكاراغوا .

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي دنيس مونكادا كوليندرس، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه أكد معالي دنيس مونكادا كوليندرس وزير خارجية نيكاراغوا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة وذلك انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. حضر اللقاء سعادة سالم راشد العويس سفير الدولة غير المقيم لدى نيكاراغو.

من جهة ثانية منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” سعادة صامويل تان سفير سنغافورة لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وسنغافورة في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة في المجالات كافة.

من جانبه أعرب سعادة صامويل تان عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

كما توجه بالشكر للجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وسنغافورة. وام