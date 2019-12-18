“والدورف استوريا راس الخيمة” تاريخ عريق غير وجه الضيافة الفاخرة حول العالم

رأس الخيمة-الوطن:

يتميز فندق والدورف استوريا راس الخيمة بأنه يقع بالقرب من العديد من اماكن السياحة في راس الخيمة ، ويعد فندق استوريا راس الخيمة من افضل فنادق راس الخيمة المصنّفة بـ5 نجوم ضمن فنادق الامارات .

استوحي تصميم الفندق من قصور شبه الجزيرة العربية حيث استلهمت تفاصيل تصميم ردهة الفندق وألوانها من عمليات استخراج اللؤلؤ التي كان تمارس لقرون طويلة في مياه الجزيرة المتلألئة. وخلف مكاتب الاستقبال توجد لوحات ذات إطارات مميزة استخدمت فيها ألوان البحر، وغطيت بالحرير الفيروزي.

كما تتميز الردهة أيضاً بأعمال فنية مستوحاة من عالم الغواصين. وكانت الفنانة البريطانية آن كارينغتون قد صنعت أربعة أعمال فنية خصيصاً للفندق، وقد صنعت هذه الأعمال بشكل كلي من أحجار اللؤلؤ، والتي خيطت على حرير بلون رمادي داكن. وعلى المستوى الأرضي توجد مجموعة من الزخارف المستوحاة من الخط الكوفي العربي، والذي يعد الخط العربي الأول والذي استخدم لكتابة النسخ الأقدم من القرآن.

ويقدم الفندق غرفاً مميزة تحتوي على منطقة جلوس ومكاتب للعمل، و توفر الغرف اطلالة على البحر أو ملعب الغولف أو الحديقة، ويشمل الفندق على سبا فاخر، وملعب كبير للغولف، وملعبي تنس، باللإضافة إلى مركز للياقة البدنية.

خيارات تناول الطعام

يضم فندق والدورف راس الخيمة مطاعم وصالات ومشارب متخصصة ، تقدم العديد من الخيارات التي تناسب جميع الأذواق حيث تقدم مختلف أنواع الأطعمة العالمية والمحلية حيث يمكن لضيوف الفندق الإستمتاع بالأطباق التي تقدمها مطاعم الفندق وهي “مرجان” و “لكسينجتون جريل” و “أومي” وذلك من خلال اختيار وجبة المقبلات والوجبة الرئيسية وطبق التحلية ضمن قائمة من الخيارات الغير محدودة.

الغرف

تتميز غرف الفندق البالغ عددها 346 غرفة وجناح بمساحاتها الواسعة وإطلالاتها الساحرة، حيث تبلغ مساحة كل غرفة 56 متر مربع على الأقل مع إطلالات على مياه الخليج العربي وملعب الغولف وجبال الحجار والرمال الشاطئية البيضاء. ومن الأجنحة الفاخرة جناح كينغ رويال مع شرفة وإطلالة على البحر، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالإطلالة المذهلة على ملعب الغولف ومياه البحر من الشرفة في هذا الجناح الذي يحتل طابقاً كاملاً خاصا مع مصعد خاص لكبار الشخصيات ومدخل خاص ومباشر للنادي الصحي.

تبلغ مساحة الجناح 270 متر مربع ويوجد فيه غرفتي نوم الأولى بسرير قياس الملك والأخرى بسرير قياس الملكة وبهو واسع وحمامين مع الغرف ومنطقة طعام مع طاولة وكراسي ومطبخ كامل التجهيز.كما خصص للجناح منطقة مظللة عند حوض السباحة طوال فترة الإقامة بالإضافة إلى خدمة الكونسيرج الشخصية التي يوفرها فندق والدورف أستوريا. الجناح مناسب لشخصين بالغين مع طفلين.

أما جناح كينغ إمبريال مع شرفة وإطلالة على البحر فيتكون من مبنى من طابقين مع درج داخلي خاص ومصعد لكبار الشخصيات ومدخل مباشر خاص للنادي الصحي. مساحته 442 متر مربع غرفتي نوم الأولى بسرير قياس الملك والثانية بسرير قياس الملكة وبهو واسع وحمامين مع الغرف ومنطقة طعام مع طاولة وكراسي ومطبخ كامل التجهيز وغرفة جلوس فيها بيانو كبير. كما يتضمن الجناح حمام رخامي مع تلفزيون في المرآة وحوض ودش استحمام منفصل. كما خصص للجناح منطقة مظللة عند حوض السباحة طوال فترة الإقامة بالإضافة إلى خدمة الكونسيرج الشخصية التي يوفرها فندق والدورف أستوريا. الجناح مناسب لشخصين بالغين مع طفلين.

استرخاء

يوفر فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة لضيوفه مركز اللياقة البدنية وعلاجات الوجه بالإضافة إلى رعاية أطفال وحضانة أطفال موفرة للضيوف المصاحبين للاطفال.