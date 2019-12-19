ذياب بن محمد يزور مجلس المتعرض سيف بن ميا العفاري بالعين

زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس مجلس المتعرض سيف بن ميا العفاري في منطقة اليحر بمدينة العين.

وتبادل سموه مع المتعرض سيف بن ميا العفاري وأهالي المنطقة الأحاديث الودية خاصة ما يتعلق بدور المجالس في ترسيخ منظومة اجتماعية متوارثة عن الآباء والأجداد وما تقوم به من إبراز للقيم الإماراتية الأصيلة في التعاون والتضامن والتكاتف.. مستذكرين نهج القيادة في التواصل مع أبناء الشعب وتفقد أحوالهم والاطمئنان عليهم في سبيل توفير أفضل مستويات الحياة الكريمة لهم.

من جانبهم أعرب العفاري وأهالي المنطقة عن سعادتهم بزيارة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان داعين الله عز وجل أن يرحم القادة المؤسسين وأن يمتع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بموفور الصحة والعافية.. مبدين شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يقدمه من دعم متواصل للمجالس لتؤدي دورها الحيوي في الأحياء السكنية. وام