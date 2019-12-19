حاكم الفجيرة يتفقد منطقة “البثنة ” ويطلع على أحوال مواطنيها

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن تلبية احتياجات المواطنين تعد أولوية في عمل الدولة وخططها الاستراتيجية، مشيرا سموه إلى حرص الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية في شتى المجالات لدعم مواطنيها والارتقاء بمستوى معيشتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صاحب السمو حاكم الفجيرة في منطقة ” البثنة ” بالفجيرة، في إطار حرص سموه على التواصل الدائم مع المواطنين وتفقد أحوالهم والوقوف على احتياجات مناطقهم.

والتقى صاحب السمو حاكم الفجيرة أهالي “البثنة” وتبادل معهم الأحاديث الودية، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم لتطوير المنطقة وتنميتها، وأمر سموه بتوفير كل ما من شأنه تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم الخدمية وسبل الحياة الكريمة لهم.

ولبى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي خلال زيارته التفقدية دعوة سعادة محمد خليفة الزيودي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة إلى مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سموه بحضور عدد من أهالي المنطقة.

وثمن أهالي ” البثنة ” حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة بينهم وتفقد أحوالهم، مقدرين توجيهات سموه ودعمه المستمر واستجابته الكريمة الدائمة لمتطلباتهم.

حضر جولة صاحب السمو حاكم الفجيرة .. الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من كبار المسؤولين.وام