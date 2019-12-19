الإمارات بوصلة العالم للسلام

بنظرة استباقية مبكرة، ودعوة تامة للتعامل الأمثل مع أحد أخطر التحديات التي تواجه البشرية، كان الصوت الإماراتي عالياً دائماً حول ضرورة العمل على استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه ومحاربة كافة أشكال العنف والتطرف، والتعامل مع الظاهرة الغريبة عن النفس البشرية السوية كوباء مدمر لا بد من .

ولاشك أن البناء في الإنسان ليكون حاملاً لمشعل الانفتاح ومحاربة الانغلاق والتصدي للأفكار الهدامة هو الأساس في نجاح أي مجتمع وتمكينه وبالتالي تقدمه.

قيم الإمارات وما يحرص عليه مجتمعها الأصيل وتتوارثه الأجيال، من أسرار تجربتها نجاحها الذي بات يلهم مخيلة العالم ويدفع دوله للنهل من معينها، فنحن دولة لا تدخر قيادتنا الرشيدة فرصة إلا وتؤكد أمانة ما نحمله من مُثل ومخزون قيمي وأخلاقي وضرورة المحافظة عليه وأن يكون جسر تعارفنا مع جميع الأمم عنواناً لمسيرتنا المظفرة في احترام الإنسان والنهوض به ومنع أي تواجد أو تشويش لأي فكر منحرف.. فالإمارات وطن للرسالة الإنسانية هدفها تحصين البشرية من كل معوقات تقدمها، فكانت المبادرات التي حرصت عليها القيادة بأن تكون رسائل سلام ومحبة وانفتاح ودعوات للتعرف على تجربة تعايش فريدة في زمننا رغم كل ما يعانيه العالم، عبر احتضان مقيمين من أكثر من 200 جنسية ينعمون بالسلام والمحبة والانفتاح والحقوق التامة .. فضلاً عن تأكيدها الدائم بضرورة تعزيز التعاون الدولي لأقصى حد ممكن في سبيل مواجهة الإرهاب والعنف والعمل لعالم ينعم بالاستقرار والسلام.

رهان الإمارات كان دائماً على شبابها الواعي المثقف المنفتح الحريص على مصلحة وطنه وإيمانه وقيمه ومثله، فهم عصبها المتين وحماسها المتقد وطنية وإنسانية وحرصاً على كل ما يريده الوطن من أبنائه وما تعمل عليه القيادة للخير والسلام في كل مكان.

المواقف الإماراتية المشرفة التي تحظى بالاحترام عالمياً، ليست دعوات مجردة بل خطط عمل ومؤتمرات ودعوات صادقة تلقى تجاوباً واسعاً من جميع أنحاء العالم، لأنها تهدف لحماية الإنسان من العنف والإرهاب بجميع أشكاله تحت أي مبرر كان، وتأكيد وتوضيح جوهر الدين الحنيف وتعرية الأوهام التي يقوم عليها حملة الفكر الظلامي وما يسوقونه من أفكار بالية وهدامة، وهذه الجهود المباركة تتم دائماً بالتعاون مع كل من يقاسمنا ذات الأهداف النبيلة، ويسعى لتطبيقها لانسجامها مع أهداف الأمم المتحدة التي باتت شريكة دائمة للإمارات في جميع التوجهات التي تهدف لخير الإنسان في كل مكان.

استضافة أبوظبي عاصمة المحبة والسلام والتسامح مؤتمر “تمكين الشباب وتعزيز التسامح: التدابير العملية لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ومكافحته” بمشاركة المئات من الدول العربية وقارات العالم، يجسد التوجه القوي للدولة في سبيل دعم التلاقي وتبادل الأفكار والتجارب والوصول إلى أفضل الحلول لمواجهة أخطر تحديات البشرية في كل زمان والمتمثلة بالعنف والإرهاب، خاصة أن هدف المؤتمر الأول هو تعزيز قيم التسامح والانفتاح وتمكين الشباب وهو من أهم مقومات نجاح التحدي الذي لا بديل للإنسانية بجميع أعراقها وأممها وثقافاتها عن كسبه.