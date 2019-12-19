عبدالله بن زايد يحضر حفل السفارة البحرينية بمناسبة يومها الوطني

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وذكرى تولي جلالة ملك البحرين مقاليد الحكم.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان السفير البحريني وبارك للشعب البحريني الشقيق احتفالاته بهذه الذكرى الوطنية الغالية.

وأكد سموه على عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال سموه إن دولة الإمارات ومملكة البحرين تجمعهما روابط المحبة والتعاضد ووحدة المصير، متمنياً لمملكة البحرين الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

من جانبه أكد السفير البحريني – في كلمة بهذه المناسبة – على عمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الروابط أسست لعلاقة راسخة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين تمتد جذورها في تاريخ البلدين.

حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسعادة شهاب أحمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة خالد بن ناصر الريسي مستشار وزير العدل.

كما حضر الحفل أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

تخللت الحفل فقرات فنية تراثية من مملكة البحرين كما ألقى الشاعر الإماراتي حمد البلوشي والشاعرة البحرينية سبيكة الشحي قصائد شعرية تعبر عن علاقات المحبة بين الشعبين الشقيقين. وام