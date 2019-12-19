محمد بن راشد: اللغة العربية بحاجة مبادرات أكثر من المحاضرات

أبوظبي: الوطن

في مبادرة جديدة تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم اللغة العربية، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أمس، منهجاً دراسياً متكاملاً للغة العربية عبر موقع “مدرسة”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف الـ18 من ديسمبر كل عام.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر الصفحة الرسمية في موقع “تويتر”: ” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية نطلق منهجاً دراسياً متكاملاً للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم 1000 فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية… موقع مدرسة الأكبر عربياً للتعليم الالكتروني واستفاد منه 60 مليون طالب خلال عام واحد… الحفاظ على اللغة العربية بحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات”.

هذا ويعد اختيار تاريخ الـ18 من ديسمبر كل عام ليكون يوماً عالمياً للغة العربية، كونه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها بأن تكون “العربية” لغة رسمية سادسة في المنظمة الأممية.