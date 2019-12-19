مول “نيشن تاورز غاليريا” يطلق فعّاليات الاحتفال بأعياد الموسم الشتوي وينظم معرض فني بتقنية الواقع الافتراضي المعزز

كشفت إدارة مول “نيشن تاورز غاليريا”، المركز الترفيهي والتجاري في العاصمة أبوظبي، عن إطلاق العديد من العروض والفعّاليات في المول تحضيراً لاستقبال العام الجديد واحتفالاً بموسم الأعياد الشتوية، إلى جانب توسع المول مؤخراً بافتتاح مطاعم ومتاجر تجزئة جديدة لعلامات عالمية.

معرض “إيماجن نيشن” الفني بتقنية الواقع الافتراضي المعزز

يضم الموسم الأول من معرض “إيماجن نيشن”، مجموعة من التجارب التفاعلية التي تستمر لغاية شهر أبريل 2020، والذي يشمل ألعاباً ترفيهية تفاعلية لجميع الأعمار مع وسائط سمعية بصرية، وعروض ثلاثية الأبعاد تبهر الضيوف بأجواءٍ افتراضية من المستقبل، ويستقبل المعرض الفني للواقع المعزز الأول من نوعه في المنطقة، الزوار مجاناً في الطابق الأول في مول “نيشن تاورز غاليريا” من 4 عصراً حتى 10 مساءً، ويدعوهم ليكونوا جزءاً من الحدث، حيث يتم تقديم مجموعة متنوعة من العروض على مدار الأشهر القادمة حصرياً في مول “نيشن تاورز غاليريا” وذلك باستخدام تقنية Artivive، وهي أداة الواقع المعزز التي تتيح للفنانين إنشاء أبعاد جديدة للفن من خلال ربط الفن الكلاسيكي بالفن الرقمي.

وتتبع تقنية Artivive التي تأسست واشتهرت في فيينا، نمطاً رقمية تفتح الأبواب أمام عالم جديد تماماً من الاحتمالات الفنية، ويمكن للفنانين اصطحاب الزوّار في رحلة عبر الزمن، وشرح ما يكمن فيها أو تحسين الفن بالرسوم المتحركة، أو إظهار كيفية صنع الأعمال الفنية، ويستخدم أكثر من 27,000 فنّان تقنية Artivive في أعمالهم الفنية حول العالم ويعرضونها في 92 دولة، ولأول مرة في الشرق الأوسط ستسنح الفرصة أمام الزوار في مول “نيشن تاورز غاليريا” للتفاعل مع الأعمال الفنية باستخدام هذه الطريقة الجديدة والمبتكرة، وسوف يتم تقديم عروض بميزات تقنية متقدمة لفنانين أوروبيين مشهورين، عبر تطبيق يتم تحميله على الأجهزة الذكية للمستخدمين أو أجهزة الآي باد المتوفرة في مول “نيشن تاورز غاليريا”، ليتمكن الضيوف من مشاهدة الأعمال الفنية عن كثب.

فعّاليات الاحتفال بموسم الأعياد الشتوية:

احتفالاً بموسم الأعياد الشتوية ينظم مول “نيشن تاورز غاليريا” العديد من الأنشطة والفعّاليات الاحتفالية للعائلات، والتي تضم مصنع سانتا للألعاب الذي يقدم عرضاً افتراضياً مبهراً ثلاثي الأبعاد تأتي في إطار عروض “إيماجن نيشن” وتسمتر لغاية 31 يناير 2020، وستشمل احتفالات هذا الموسم أيضاً إضاءة شجرة عيد الميلاد الضخمة التي يبلغ طولها ستة أمتار في القاعة الرئيسية في المول، مع ديكورات مميزة كفيلة برسم الابتسامة على وجوه الصغار.

هذا ويقع مصنع سانتا للألعاب في المنطقة خلف المصعد في المستوى الأول من مول نيشن تاورز غاليريا، ويستقبل الضيوف يومياً من الساعة 4 بعد الظهر وحتى 10 مساءً، ويرحب بالعائلات والأطفال لاستكشاف غرفة مصممة بمزيج من الفن والتكنولوجيا، حيث تنبض الغرفة بالحياة وتتحرك الشخصيات المحببة للأطفال في أرجاء الغرفة، وتستمر تجربة العالم الافتراضي لمدة ثلاث دقائق تقريباً، وتستعرض مساعدي سانتا أثناء عملهم في المصنع وهم يجمعون علب الهدايا لتحضير شجرة العيد ومن ثم تزيينها وإضاءتها.

وحول العروض الاستثنائية الجديدة التي يقدمها مول “نيشن تاورز غاليريا أبوظبي”، قال محمد عبد الرازق، مدير العقارات والمرافق لدى مجموعة “إنترناشيونال كابيتال تريدينج” المالكة للمول” :”نحن سعداء بتقديم أحدث العروض الترفيهية في المنطقة، وإن هدفنا هو قيادة الابتكار التكنولوجي في مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال التجارب الفريدة المجانية والمتاحة للجميع، ولا بد لي من القول بأننا سوف نقدم عطلة أعياد شتوية استثنائية للمقيمين والزوار في العاصمة من خلال عرض مصنع سانتا للألعاب المسرحية والثلاثية الأبعاد، وكما يسعدنا إضافة شجرة عيد الميلاد الضخمة إلى عروضنا الاحتفالية، ليكون المول ساحة احتفالات تسعد الجميع، وذلك من خلال عروض الاحتفال بالموسم الشتوي، والمعرض الفني بتقنية الواقع المعزز الأول في المنطقة، ويسعدنا أن نقدم للمتسوّقين فرصة الفوز بسيارة نيسان باترول من خلال الدخول في سحب مسابقة تسوّق واربح التي تستمر لغاية 15 يناير 2020، وعلى الراغبين بدخول السحب التسوّق بمبلغ 100 درهم كحد أدنى “.

مطاعم ومتاجر تجزئة جديدة:

وافتتح مول نيشن تاورز غاليريا مؤخراً منافذ جديدة للأطعمة والمشروبات، إلى جانب التحضير لافتتاح متاجر تجزئة جديدة متخصصة بالأزياء الرجالية والنسائية تتبع لعلامات عالمية، وذلك بهدف رفع مستوى تجارب الضيوف من خلال عروض التسوّق وتجارب تناول الطعام المميّزة، وتضم منافذ الأطعمة والمشروبات مطاعم “مادو” و”بوك سان” و”بلو شوكليت”.

يدعو مطعم “بوك سان” الضيوف للتلذذ بالطعام الصحي، المحضّر من مواد عالية الجودة والذي يزخر بالتوابل، والقائم على مفهوم طبق بوك الكلاسيكي في هاواي، ومع تصاميم الأطباق الخاصة بالمطعم التي تضفي لمسة عصرية إلى جانب المكونات اللذيذة والصلصات الغنية والروائح الطازجة، وقد استوحى الشيف شيجيكي من طوكيو، أطباق القائمة اليابانية من أجود أنواع المأكولات البحرية والخضروات الطازجة، ويعد المطعم المفعم بأجواء الألفة مثالياً للذين يبحثون عن نمط حياة صحي مع مجموعة متنوعة من خيارات الأطعمة حسب الطلب، بالإضافة إلى خيار تناول الطعام في المطعم أو أخذه جاهزاً.

وأما مطعم “مادو”، فهو أحد أكثر المطاعم التركية تميزًا في العالم، ويدعو عشاق الطعام التركي للاستمتاع بقائمته اللذيذة وأطباقه الشهية، ولدى مطعم مادو أكثر من 300 فرع في تركيا وحول العالم، وهو يتمتع بتاريخ عريق في تقديم وصفات تركية أصيلة بنكهات عصرية، ويقدم المقبلات الساخنة والباردة مثل لفافات الجبن “البورك”، وكيسير (التبولة التركية)، تليها الأطباق الرئيسية من اللحوم المشوية وطبق الدولاما، وأما بالنسبة لمحبي الحلويات، فيمكنهم التلذذ بحلوى آيس كريم مادو المميزة وأصناف الكعك والحلويات التقليدية مثل الكنافة والبقلاوة.

وكما يقدم “بلو شوكليت” قطع الشوكولاتة المحضّرة من ستة أنواع مختارة بعناية من حبوب الكاكاو الكفيلة بإرضاء مختلف الأذواق، وتتم مراقبة عملية التحضير عن كثب من قبل فريق من خبراء الشوكولاتة المحترفين، حيث تلتزم الشركة بفلسفتها الراسخة “من الطبيعة إلى الذواقة”، وتضم منتجات الشوكولاتة نكهات كلاسيكية ونكهات الكراميل مصحوبة بأصناف التمر المحشوة، مع إمكانية تحضيرها حسب الطلب ما يجعلها مثالية لمشاركتها وإهدائها للأحبة.