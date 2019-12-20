غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع وفد مدينة يييانغ الصينية

عجمان-الوطن:

بحث مسؤولو غرفة تجارة وصناعة عجمان ووفد اقتصادي من مدينة يييانغ بمقاطعة هونان الصينية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، الذي عقد في مقر غرفة عجمان، محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في الغرفة، فيما ترأس الوفد الصيني سعادة شو يون بوه نائب مدير اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وضم الوفد عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من أصحاب الشركات والمصانع في مدينة يييانغ .

كما حضر اللقاء عائشة هلال مدير إدارة المعلومات والدرسات الاقتصادية وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.

وأشاد محمد الجناحي بعمق العلاقات الإماراتية الصينية بشكل عام حيث تشير الإحصائيات إلى زيادة نمو حجم التبادل التجاري بين الإمارت والصين بواقع 9% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017.

وثمن العلاقات القوية بين عجمان وهونان بشكل خاص، والتي تشهد تطورات متلاحقة على المستوى الاقتصادي عززتها اللقاءات المشتركة بحضور كبار المسؤولين من الطرفين وإبرام الاتفاقيات وتبادل الزيارات.

وقدم نبذة حول أهم المقومات التي تمتاز بها إمارة عجمان وموقعها المتوسط بين إمارات الدولة، وألقى الضوء على القطاع الصناعي في عجمان وأهميته باعتباره من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للإمارة بنسبة 33%، موضحاً أن الاحصائيات تشير بشكل لافت إلى إمكانية زيادة التعاون التجاري بين الطرفين مستقبلا، واستعرض نبذة حول تطور القطاع العقاري والبناء والتشييد في عجمان والمقومات الاستثمارية التي توفرها منطقة الزوراء والمناطق الجديدة في الإمارة.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير المقومات اللازمة لتنافسية البيئة الاقتصادية للإمارة والبنية التحتية المتطورة، وتوجيه الجهات الحكومية كافة بتسهيل الإجراءات وتقديم التسهيلات لمجتمع الأعمال الصيني، مؤكدا على تطور قطاعات السياحة والصحة والتعليم في الإمارة وزيادة فرص استثماراتها.

واطلع الحضور على أهم المعارض التي تنظمها غرفة عجمان ومنها معرض مستقبل البناء والمتخصص في استعراض تكنولوجيا البناء والتطوير العقاري والتعريف بأحدث الأدوات المستخدمة بحضور نخبة من الشركات الرائدة في هذا القطاع.

من جهته وجه سعادة شو يون بوه، الشكر إلى غرفة عجمان على حفاوة الاستقبال وأكد أهمية اللقاء ودوره في دعم وتعزيز مسيرة التعاون القائمة والمستمرة بين عجمان وهونان، وقدم الوفد الصيني نبذة حول المزايا والمقومات التي تتميز بها مدينة يييانغ، وأهم الصناعات التي تشتهر بها والفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات كافة، إلى جانب نبذة عن المعارض المتنوعة التي تنظمها المدينة.