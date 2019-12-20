4.3 مليار درهم تصرفات العقارات بدبي في أسبوع

دبي-الوطن:

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.3 مليار درهم.

حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 955 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 70 مبايعة للأراضى بقيمة 500 مليون درهم و885 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم فى منطقة منخول تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، وثالثة فى الحبيه السادسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، في منطقة مرسى دبي، وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.