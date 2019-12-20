“أناسي” تنظم حلقة “مروءة” احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية

حضر الشيخ مبارك بن نهيان آل نهيان الحلقة النقاشية حول بودكاست “مروءة”، والتي نظمتها أناسي للإعلام ومركز أبوظبي للشباب مساء أمس الأول بمقر المركزفي أبوظبي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بحضور الدكتورة حمده الحمادي مدير مشروع قطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وإيمان المغيري مدير مركز أبوظبي للشباب وعدد من الإعلاميين والمهتمين باللغة العربية والثقافة العربية.

تهدف المبادرة الثقافية الجديدة بودكاست “مروءة” إلى إثراء المحتوى الإعلامي العربي وتوظيف المنصة الإعلامية الجديدة في تشجيع الشباب وترغيبهم في التواصل باللغة العربية الفصحى وإحياء وغرس قيمنا العربية الأصيلة .

وذكر الإعلامي ثامر صالح أن “مروءة” تعد أحدث انتاجات أناسي للإعلام والتي بدأت مشوارها من 12 سنة أسهمت خلالها في إثراء المشهد الثقافي والإعلامي في الدولة ومثلت الواجهة الإعلامية للدولة وإنجازاتها في صناعة الأفلام في الخارج.

وقالت ذكرى والي معده ومقدمة “مروءة” إن المبادرة تسلط الضوء على قيم أصيلة من التراث العربي في شكل محاورات درامية تتنوع قصصها حول شخصيات عربية معروفة وقصص المروءة التي عاشتها وتميزت بنبل وشهامة مواقفها مع الغريب والقريب فيما يهدف البرنامج الذي يبث على أكثر من منصة عالمية إلى إثراء المحتوى الإعلامي العربي على الإنترنت. وام