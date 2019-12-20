محمد بن زايد يهنئ هاتفياً عبد المجيد تبون بمناسبة توليه مهامه رئيساً للجزائر

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي أمس فخامة عبد المجيد تبون بمناسبة توليه مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة متمنيا له التوفيق و النجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال متانة العلاقات مع الجمهورية الجزائرية معربا عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور و التقدم بما يعود بالخير والنماء على البلدين و الشعبين الشقيقين .. متمنيا للشعب الجزائري الشقيق مزيدا من التقدم و الازدهار.

من جانبه أعرب فخامة عبد المجيد تبون عن شكره و تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته و على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الجمهورية الجزائرية و شعبها متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم و الازدهار.وام