محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس المصري تعزيز العلاقات الأخوية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس خلال اتصال هاتفي مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وام