عجمان يقتنص التعادل من الشارقة في الوقت القاتل

اقتنص عجمان نقطة التعادل من الشارقة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الشارقة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي أمس ، وانتهت بهدف لكل منهما.

تقدم الشارقة في الدقيقة 66 عبر إيغور كورنادو، وتعادل ويليام أوسو لعجمان في الدقيقة 80.

ورفع الملك رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، ورفع البرتقالي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

كاد بوباكار تراولي يحرز الهدف الأول لعجمان في الدقيقة التاسعة. وراوغ تراولي الحارس لكنه سدد الكرة خارج المرمى.

هدأت المباراة واستحوذ الشارقة على الكرة وبدأ في تهديد مرمى عجمان . وسدد الحسن صالح كرة مرت بجوار العارضة في الدقيقة 21.

كاد ريكاردو غوميز يحرز الهدف الأول للشارقة في الدقيقة 30 بعدما سدد كرة قوية تصدى لها علي الحوسني ببراعة وحولها إلى ركنية.

لم ينجح الشارقة في هز شباك عجمان خلال الشوط الأول رغم استحواذه على الكرة وحصوله على خمس ركنيات.

بدأ الشوط الثاني بضغط من الشارقة على دفاعات عجمان لإحراز الهدف الأول. ونجح الملك في في الدقيقة 66 بقدم إيغور كورنادو. وسدد عمر جمعة الكرة وتصدى لها علي الحوسني وارتدت إلى إيغور الذي أسكنها الشباك.

عاد عجمان ونظم صفوفه لإدراك التعادل. وسدد عصام فايز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69 مرت فوق العارضة.

استمر عجمان في تهديد مرمى الشارقة، وسدد حسين عبد الرحمن كرة قوية في الدقيقة 74 بعد تمريرة من فاندر فييرا من الجهة اليمنى ولكن التسديدة مرت فوق العارضة.

أدرك عجمان التعادل في الدقيقة 80 برأسية متقنة من وليام أوسو بعد عرضية من فاندر فييرا من الجهة اليسرى. سدد ريكاردو غوميز كرة خطيرة في الدقيقة 83 تصدى لها على الحوسني.

استفاق الشارقة بعد تقبله لهدف التعادل وكاد ريكاردو جوميز أن يحرز هدف التقدم في الدقيقة 83 ولكن تصدى لها علي الحوسني ببسالة.

وكاد الملك يسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع برأسية من غوميز مرت بجوار القائم.

بهذا التعادل، رفع الملك رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، ورفع البرتقالي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر.وكالات