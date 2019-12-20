النصر يعود لسكة الانتصارات ويفوز على حتا بهدفين مقابل هدف

فاز النصر على مضيفه حتا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمدان بن راشد ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي أمس.

تقدم النصر في الدقيقة 38 عن طريق محمود خميس، وتعادل كرستيان لوبيز في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، وتقدم النصر مجددًا في الدقيقة 76 عير كلايتون سانتوس بطريق الخطأ في مرماه.

ورفع العميد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الإعصار عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

ضغط حتا في الدقائق الأولى من المباراة. ولعب مدافع الإعصار كلايتون سانتوس رأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 13.

وسنحت فرصة خطيرة لحتا في الدقيقة 17 عبر القائد ماهر جاسم لكنّ الحارس إبراهيم عيسى تصدى للكرة.

رد النصر بمحاولة من حبيب الفردان في الدقيقة 34، ومرت تسديدة مهاجم النصر قريبة من القائم. ونجح العميد في التقدم في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من ضربة ثابتة نفذها الظهير الأيسر محمود خميس بطريقة رائعة.

كاد العميد يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 49 عبر أنطونيو دي كارفاليو الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

تعادل حتا في الدقيقة 54 عبر ضربة جزاء سددها كرستيان لوبيز.

تقدم محمد عايض قلب دفاع النصر في إحدى الضربات الركنية، وتهيأت الكرة أمامه لكنه سددها ضعيفة بين يدى الحارس درويش بن حبيب في الدقيقة 70.

سجل العميد الهدف الثاني في الدقيقة 76 عبر كلايتون مدافع حتا. وسدد أنطونيو دي كارفاليو ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع كلايتون ثم بالقائم وسكنت الشباك.

حافظ النصر على تقدمه في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحصد النقاط الثلاث. ورفع العميد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الإعصار عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.وكالات