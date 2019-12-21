سعيد بن طحنون يحضر أفراح عدد من المواطنين في العين

حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عبد الله حسن حمرعين الظاهري بمناسبة زفاف نجله ” أحمد ” إلى كريمة راشد محمد علي حمرعين الدرمكي.

و حضر الحفل – الذي أقيم في مجلس منازف بالعين – عدد من كبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء وتخلله فقرات وعروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي ابتهاجا بالمناسبة السعيدة.

كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة خليفة حارب سالم الشامسي بمناسبة زفاف نجله ” أحمد ” إلى كريمة سيف عبدالله محمد المزروعي.

و حضر الحفل – الذي أقيم في قاعة ليوا بفندق انتركونتيننتال أبوظبي – عدد من كبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء وتخللته فقرات وعروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي ابتهاجا بالمناسبة السعيدة.

و حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان كذلك حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة درويش سعيد محمد الحساني بمناسبة زفاف نجله ” عبدالله ” إلى كريمة عبدالله سعيد سيف الحساني وذلك في صالة أفراح الخبيصي 2 بالعين.

تخلل الحفل الذي حضره عدد من كبار الشخصيات و جمع غفير من الأهل والأصدقاء فقرات وعروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي ابتهاجا بالمناسبة السعيدة.

و حضر معاليه أيضا حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عامر ناصر بن سمران العامري بمناسبة زفاف نجليهم ” سيف ” إلى كريمة محمد العبد سالم العامري و” عبد الله ” إلى كريمة حميد عبدالله مبارك العامري وذلك في صالة أفراح زاخر بالعين.

و تخلل الحفل فقرات وعروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي ابتهاجا بالمناسبة السعيدة.

كما حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة هادي هيف غريب الأحبابي بمناسبة زفاف نجله ” مبارك ” إلى كريمة مطر حمد مصلح الاحبابي وذلك بصالة أفراح الخبيصي 1 بالعين وتخللته فقرات وعروض فنية متنوعة .وام