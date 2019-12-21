ارتفاع نسق المنافسة في بطولة نادي الشارقة للصقارين “التلواح” والكتبي والمنصوري يحصدان الريادة في جير شاهين

الشارقة: الوطن

ارتفعت حدة المنافسة مع تواصل فعاليات بطولة نادي الشارقة للصقارين “التلواح”، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ويتم تنظيمها بالتنسيق والدعم الفني للامحدود من مركز حمدان بن محمد بن لإحياء التراث، ويسدل الستار عليها اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر، بإقامة منافسات فئة الناشئين في فئتي جير تبع فرخ وجرناس.

وشهد اليوم الثاني للبطولة الذي اشتمل على فئة جير شاهين فرخ وجرناس، مشاركة واسعة للصقارين الذين تنافسوا بــ 140 طيراً، وقدمواً أروع العروض وجاءت النتائج متقاربة بفواصل زمنية بسيطة للغاية بما يبشر بمستوى مرتفع لبطولات الصيد بالصقور هذا الموسم.

وتفوق سالم محمد مرخان المنصوري في فئة جير شاهين جرناس، بعدما حقق طيره “A5” المركز الأول قاطعاً المسافة بزمن بلغ 18,732 ثانية، وجاء بالمركز الثاني الطير “عناد” لمالكه راشد سعيد علي بن سرود المنصوري، بزمن 19,574 ثانية، وبالمركز الثالث “مناور” لمالكه محمد خلفان محمد المنصوري، بزمن 19,650 ثانية.

وفي فئة جير شاهين فرخ، حقق المركز الأول الطير “22” لمالكه سالم سيف عبيد الكتبي بزمن 18,870 ثانية، وجاء بالمركز الثاني الطير “زيدان” لمالكه راشد سعيد علي بن سرود المنصوري، بزمن 18,953 ثانية، وبالمركز الثالث الطير “الابجر” لنفس المالك، بزمن 18,968 ثانية.

بطولة دولية بمشاركة متنوعة

أكد محمد خليفة البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، أن هذه البطولة رسخت مكانتها في العام الثالث بوصفها بطولة دولية تقام وفق أعلى وأدق المعايير، إلى جانب المشاركة الواسعة والمتنوعة، وقال: يشارك في هذه النسخ صقارين على مستوى الدولة، إلى جانب مشاركة من جنسيات من خارج الدولة من العراق وروسيا وباكستان.

وتابع: في كل عام هناك زيادة في أعداد المشاركين، ونحن في نفس الجانب نقوم بتحسين وتجاوز جميع الملاحظات من أجل تقديم أفضل الظروف والخدمات وتحفيز الجميع على المشاركة والتنافس، ولعل ما يمكن وصفه بالاختراع الخاص بالمضمار الجديد “السناح”، زاد من قوة المنافسات هذا العام من خلال تخفيف الهواء على الطيور وإتاحة المجال للتركيز فقط على تحضير الطيور بعيداً عن الظروف المناخية التي تؤثر على السرعة والدقة في الوصول.

وتمنى البدواوي، أن تكون هذه البطولة فاتحة خير لموسم حافل وقوي، وأن يحالف التوفيق جميع الصقارين المشاركين.

الحصاد الوفير

عبر الصقار راشد سعيد علي بن سرود المنصوري، عن سعادته بالحصاد الوفير الذي حققه في ثاني أيام البطولة، وهو الذي تواجد بعدد كبير من الطيور في قائمة العشر الأوائل في الشوطين، وقال: النتائج المتحققة جاءت بفضل التركيز والتحضيرات الجيدة، وما زال هناك الكثير لتقديمه هذا الموسم وأتطلع أن أتواجد دائماً على منصة التتويج، وفي حال لم يحالفني التوفيق فأنا سعيد بالأجواء واللقاء هنا الذي يتجدد كل عام بظروف مميزة وأفضل عن كل نسخة سابقة.

تجاوز الإصابة مع الصقور

أصبح السباح مبارك آل بشر، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوصل، من الوجوه المعتادة في بطولات الصيد بالصقور، وهو الذي يركز على هذه الهواية التي تشغل وقته في الصباح ثم القيام بالتدريبات الخاصة بالسباحة مساء، وقال: تعرضت لإصابة ابعدتني عن منافسات السباحة مؤخراً، لكن ممارسة رياضة الصيد بالصقور ساعدتني على تجاوزها وقضاء وقت مفيد بالنظر لأهمية هذه الرياضة التراثية وارتباطها بنا كشعب إماراتي على مدار الزمن.

وأكد آل بشر، أن تحقيقه المراكز المتقدمة أمر يسعى له، لكنه بالمقام الأول يركز على المشاركة عموماً وعيش أجواء هذه البطولات المميزة.