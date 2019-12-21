تخريج 7 دورات تخصصية بمعهد التدريب بشرطة الشارقة

الشارقة: الوطن

تحت إشراف وتنظيم إدارة معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تم إنجاز (7) دورات تخصصية، أثمرت عن تخريج (117) منتسباً من مختلف القيادات على مستوى وزارة الداخلية.

واشتملت الدورات على أحدث البرامج التدريبية وفق أفضل الوسائل العلمية المساعدة، بهدف الارتقاء بالعمل الشرطي في مختلف المجالات، وحملت الدورات مجموعة من العناوين، والبرامج المنتقاة منها، (التحقيق في جرائم العنف والاعتداء الجسدي، السلامة والصحة المهنية، الوقاية من الجريمة، تأمين الأحداث والفعاليات)

وعبر المنتسبون للدورات عن شكرهم لشرطة الشارقة على ما تلقوه من علوم، ومحاضرات عززت من خبراتهم العملية، مشيدين بتنوع البرامج، التي اشتملت عليها الدورات، لتعزيز جودة الخدمات الشرطية التي يقدمونها لأفراد المجتمع.