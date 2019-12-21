جمال القاسمي يفتتح مهرجان الحمرية الثامن للطفل

الشارقة: الوطن

افتتح الشيخ جمال القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في الحمرية مهرجان الحمرية للطفل في دورته الثامنة، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في القرية التراثية في مدينة الحمرية بإمارة الشارقة، خلال الفترة من 19 إلى 30 ديسمبر الجاري؛ حيث يأتي إطلاق المهرجان بالتزامن مع عطلة الشتاء المدرسية لاستقطاب والأطفال وعائلاتهم ضمن حزمة من الألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية، والورش التعليمية، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى عرض منتجات الأسر المنتجة.

أجنحة وأركان متنوعة..

ويضم المهرجان العديد من الأركان المتمثلة في؛ ركن ” لننطلق نحو الفضاء”، وركن التسامـح، وركن الألعاب الشعبية، وركن البرامـــج التثقيفيـــة والورش الفنية، وركن مشـاريع الشبـاب، وركـن الأســــر المنتجة ، وركن الألعــاب الترفيهية ، وركن المسـرح، وركن الخيول، كما يستضيف المســرح العديد من البرامج والألعاب الترفيهية والمسابقات لزواره من الأطفال والكبار على مدار أيام المهرجان.

تعزيز الدمج المجتمعي بين أفراد المجتمع..

وفي مداخلة لها، أكدت مريم ماجد الشامسي مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية، أن مهرجان الطفل يعد إحدى برامج الدائرة التي تسعى إلى الإسهام في تعزيز دمج الأطفال مع بعضهم وإشراكهم في هذه المناسبات والفعاليات المجتمعية، حيث يحتضن المهرجان مختلف شرائح المجتمع، مما له جانب مجتمعي أساسي، مشيرة إلى أن الفعالية يتم إطلاقها بالتزامن مع العطلة المدرسية لتعزيز الجانب المجتمعي لدى الأطفال من خلال استثمار أوقات فراغهم بما هو مفيد، كما يشارك المهرجان الأطفال في تقديم برامج تطوعية تغرس حب العمل التطوعي لديهم.

وأضافت الشامسي؛ أن المهرجان يتضمن العديد من الأجنحة والأركان والمشاريع الشبابية، بالإضافة إلى مشاركة 25 جهة لدعم المهرجان من خلال مختلف أنواع الدعم، فضلاً عن أن المهرجان يضم منتجات متنوعة من الصناعات اليدوية والإكسسوارات والعطور والبخور، والأكلات الشعبية وغيرها، كما يتضمن المهرجان تنظيم البرنامج الترفيهي والذي يتمثل في: المسابقات والألعاب، والفقرات الترفيهية، والورش اليدوية، والسحوبات والهدايا. وكذلك إشراك شخصيات كرتونية جاذبة، كشخصية “سالم وسلامة” لإطفاء نوعاً من البهجة والسرور لدى الزوار.

وتدعو مريم الشامسي مختلف أفراد المجتمع لزيارة مهرجان الحمرية للطفل الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر من هذا الشهر الجاري، إذ يعد فرصة مثالية للاستمتاع بشتى العروض والورش والفعاليات التي تستهدف الأطفال وأولياء أمورهم، والتي تتمثل في تعليم الفنون ومهارات الرسم ضمن مرسم الفنون، وبرامج ومحاضرات وورش توعوية حول حماية الأطفال من أي إساءة قد يتعرضون له.

28 جهة داعمة..

علماً أن هناك 28 جهة حكومية وخاصة مشاركة في دعم المهرجان بمختلف أنواع الدعم، حيث تتمثل هذه الجهات في؛ شركة أجمل مكان للتطوير العقاري؛ معهد الشارقة للتراث، بلدية الحمرية، صالون روز ميــــــري، عيادة الإبتسامة الجذابة لطب الأسنان، فندق شيراتون الشارقة ، المنتـزة ، ودبي بارك، و إكس ديزاين ، درب الزلق، وجمعية أسواق عجمان، شركة جاسميكو للتجارة العامة، مركز اورو للتجميل، صالون لابيرلا بيوتي، احمد مغربي للعطور، مركز داماس الطبي، جمعية الشارقة التعاونية، مصح ايمار سبا ، عالم القفز– المسرح، إسطبلات كابر ، قرية الشعب ، نادي سيدات الحمرية ، مدرسة القلعة للتعليم الأساسي والثانوي، هيئة متاحف الشارقة، نادي الحمرية الثقافي الرياضي.