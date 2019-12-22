اكتمال التجهيزات في موقع تل مرعب استعداداً لمهرجان ليوا الدولي

أكدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020 اكتمال كافة التجهيزات والترتيبات في موقع تل مرعب استعدادا لانطلاق فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة خلال الفترة من 26 ديسمبر إلى 10 يناير المقبل في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وحرصت دائرة البلديات والنقل ممثلة في بلدية منطقة الظفرة على إنهاء كافة الترتيبات داخل موقع المهرجان في زمن قياسي لضمان توفير البنية التحتية المناسبة من خلال تجهيز حلبة السباقات ومواقع الفعاليات المختلفة بجانب المرافق الخدمية داخل موقع المهرجان، ومن ضمنها تحسينات للمداخل والمخارج وإنشاء مواقف جديدة للسيارات وتجهيز منطقة تحتوي على ممشى جديد في موقع المهرجان بمنطقة تل مرعب لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الجمهور الذي يحرص على متابعة فعاليات ومسابقات التحدي والإثارة والمغامرة وذلك استعدادا لاستقبال العرس الرياضي الكبير والكرنفال الاحتفالي الممتع الذي يقصده عشاق التحدي والمغامرة من داخل الدولة وخارجها.

كانت بلدية الظفرة قد انتهت من تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والمرافق الداخلية في موقع المهرجان والطرق المحيطة به والمؤدية إليه وفق أعلى المعايير من أجل توفير طرق تواكب عملية التنمية التي تشهدها منطقة الظفرة ودعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات للمنطقة انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في أبوظبي.

وأوضح سعادة محمد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا لمهرجان ليوا الدولي 2020 أن المهرجان يشهد في نسخته الجديدة عددا من الفعاليات الجديدة والمتجددة التي تلامس اهتمام عشاق التحدي والإثارة والمغامرة سواء فيما يخص سباقات السيارات والدرجات والرياضات الشيقة الممتعة أو السباقات التراثية المصاحبة للمهرجان وكذلك المسابقات الجديدة مثل مسابقة الرماية والتصوير الفوتوغرافي.وام