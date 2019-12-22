إعلان الدفعة الثانية من المتأهلين إلى دور الثمانية لبطولة فزاع لليولة

شهدت قلعة الميدان في القرية العالمية أمس الأول الإعلان عن الدفعة الثانية من المتأهلين إلى دور الثمانية، في الحلقة الثالثة لبطولة فزاع لليولة في نسختها العشرين والنسخة الخامسة عشرة من برنامج الميدان، البطولة الوحيدة من نوعها لليولة التي يكسب فيها البطل “كأس فزاع الذهبي” والجائزة الكبرى البالغة مليون درهم إماراتي.فقد تأهل راشد بن حرمش المنصوري بالمركز الأول، وراشد سلطان الدرمكي بالمركز الثاني.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تنوع جنسيات اليولة المشاركين في البطولة وتحديداً في هذه النسخة، يعكس الانتشار الذي يحققه الحدث وقدرته على جذب المواهب الشابة سواء من مختلف مناطق الدولة، أو دول عربية أخرى. كما شهدت الحلقة حشوداً جماهيرية ساهمت في رفع معنويات المتنافسين .

وأهدى الفنان عبد المنعم العامري، ضيف الحلقة الثالثة جماهير الميدان أغنيتين، وهما “عاشت إماراتي” من كلمات نشيرة الجابري، والحان أمين حاميم، وأغنية شعبية إماراتية من كلمات المقبالي وألحان خميس مقدم.

وأعرب العامري عن سعادته بمشاركة جديدة .

ونظم الشاعر محمد بخيت النوه المنهالي، الذي حل ضيفاً على الحلقة، أبياتاً من الشعر في قصيدة عنوانها “2 ديسمبر”، والتي حصدت استحساناً كبيراً من جماهير الميدان.

ويقضي نظام المسابقة هذا الموسم بتقسيم المتسابقين إلى أربع مجموعات كما في الأعوام السابقة وهي كالتالي: المجموعة الأولى تضم كلا من اليويلة: سلطان عبد الله علي عبيد بالرشيد الكتبي، محمد عبد الله حمدان بن دلموك، عبد الله علي جمعه عبيد الكتبي، صالح صويلح العامري. وتضم المجموعة الثانية اليويلة: عبد السلام عبد الرزاق عبطان، راشد سعيد بن حرمش المنصوري، راشد سلطان راشد الدرمكي، خليفه عبد الله بن ركاض آل علي.

وتتكون المجموعة الثالثة من اليويلة: منصور بن عبيد الوهيبي، أصيل أبو غاليه، مطر علي أحمد الحبسي، جمعه عبيد سيف بالعبد آل علي. أما المجموعة الرابعة فتتكون من اليويلة: صالح عبد الحكيم صالح يوسف، محمد عمر محمد عبيد المهيري، عيسى محماس علي مصلح الاحبابي، عبيد سالم محمد النعيمي. وام