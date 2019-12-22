أمسية شعرية سعودية إماراتية في ندوة الثقافة والعلوم بدبي

نظمت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع مركز الأمير عبدالمحسن بن جلوي في الشارقة أمسية شعرية للدكتور محمد باجنيد “السعودية”، وإسماعيل العباس “الإمارات”، وذلك في إطار تعزيز علاقات الأخوة السعودية الإماراتية.

حضر الأمسية معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد وسعادة محمد آل صبيح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وبلال البدور رئيس مجلس الإدارة والدكتور صلاح القاسم المدير الإداري للندوة ونخبة من الحضور الإماراتيين والسعوديين.

وقال بلال البدور الذي أدار الأمسية إنه في هذا الوقت يحتفل العالم العربي باللغة العربية، ولولا الشعر لما وصلت وانتشرت اللغة العربية، لذا وضمن احتفالات دولة الإمارات بهذا اليوم تأتي هذه الأمسية، فكل كلمة تنطق باللغة العربية هي دعم للغة العربي ..معربا عن شكره للوفد السعودي الزائر لندوة الثقافة والعلوم.

وقدم الشاعر الدكتور محمد باجنيد مدير عام معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الذي له العديد من الكتب والدراسات والأبحاث مجموعة من القصائد الغزلية والوطنية والإنسانية.

وألقى الشاعر الإماراتي إسماعيل أحمد العباس قصيدة في حب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بعنوان “عرشك القلب”.

وبعد الأمسية تم عرض فيلم تسجيلي يعبر عن العلاقات الأخوية السعودية الإماراتية. وام