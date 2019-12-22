عبدالله الشرقي يلتقي المشاركين في مبادرة “رحلة الاتحاد 2019”

استقبل الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الاماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، أمس، في قصر الرميلة، المشاركين في مبادرة “رحلة الاتحاد 2019″، التي تنظمها جمعية “البيت متوحد” بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

واستمع الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، من المشاركين في المبادرة إلى أهدافها، التي ترسخ قيم الانتماء إلى دولة الامارات وقيادتها الرشيدة، كما اطلع على الأنشطة التي رافقت جولتهم في إمارة الفجيرة في إطار إكسابهم الخبرات العلمية التي تعمق معرفتهم بتراث إمارة الفجيرة الغني بالأصالة.

وأشاد رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، بجهود القائمين على المبادرة ودورهم في إكساب الطلاب بالمعرفة حول المعالم الأثرية والسياحية لدولة الإمارات، والتأكيد على أهمية التراث الإماراتي الأصيل وضرورة نشره بين الأجيال الصاعدة.

وكان وفد الطلاب المشاركين في مبادرة “رحلة الاتحاد 2019″، قد زار المعالم الأثرية في إمارة الفجيرة، حيث تعرف على قلعة الفجيرة التاريخية، التي تعد أهم وأكبر القلاع في الإمارة، كما زار متحف الفجيرة واطلع على أبرز مقتنياته الأثرية، ثم اختتم الوفد زيارته لإمارة الفجيرة بزيارة مسجد الشيخ زايد.

وتستهدف مبادرة “رحلة الاتحاد 2019″ الطلبة المتميزين في الحلقة الثالثة في مجال المعرفة والمهارة والشخصية، حيث بلغ عدد الطلبة في المبادرة أربعة طلاب من كل إمارة ” اثنان منهم ذكور، واثنتان من الإناث”. وام