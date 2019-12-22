المؤسسات العقابية والاصلاحية في دبي تستقبل وفداً كندياً

دبي – الوطن:

استقبل العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، السيد اندرو كارول، المسؤول عن القضايا القنصلية بوزارة الخارجية الكندية، والسيد إيميلإريس، القنصل المسؤول عن شؤون الرعايا الكنديين بدبي، وذلك بحضور مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة.

وفي مستهل اللقاء رحبالعميد علي الشمالي بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء، وفق المعايير العالمية المتبعة ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم للمؤسسات العقابية والإصلاحية حتى الانتهاء من قضاء فترة عقوبتهم وتأهيلهم.

وقدم العميد الشمالي، نبذة للوفد الضيف عن استراتيجية الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية المنبثقة عن استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى نظام تأهيل النزلاء من خلال برامج إدارة تعليم وتدريب النزلاء التي تضم أقسام البرامج التعليمية، والبرامج الرياضية، والتدريب المهني وغيرها.

كما قدم العميد الشمالي نبذة عن أهم المبادرات التي تقدمها الإدارة العامة للنزلاء ومن أهمها تقديم منحة دراسية بدرجة البكالوريوس لنزلاء المؤسسات العقابية في تخصص إدارة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، حيث تسعى القيادة العامة لشرطة دبي لتوفير كل العلوم والمعارف والبرامج التعليمية المختلفة لتأهيل النزلاء وتسهيل كل العوائق أمامهم لنيل أعلى درجات العلوم والمعارف.

ثم بعد ذلك اصطحب العميد الشمالي الوفد الزائر في جولة تعريفية على العيادات التخصصية والأجهزة الحديثة والخدمات الطبية المقدمة للنزلاء بالمركز الصحي، ومن ثم انتقل إلى قسم الأمانات، اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات الإدارية المعمول بها وآلية استلام وتسليم الأمانات النقدية والعينية للنزلاء والنزيلات وكيفية توثيقها إلكترونياً، كما تعرف على منتجات النزلاء في قسم الحرف بإدارة السجن المركزي وورشه الميكانيكا والأشغال الحرفية،

وأخيراً توجه الوفد إلى إدارة تعليم وتدريب النزلاء اطلعخلالها على الأنشطة الثقافية والمهنية والبرامج الرياضية والتعليمية وإبداعات النزلاء في الرسم والابتكار والأشرطة السمعية والكتب المتنوعة بجميع اللغات بمكتبة النزلاء.