“مساندة” تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مركز الدليجة لإدارة الحياة البرية

بدأت شركة أبوظبي للخدمات العامة ” مساندة ” تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء وتشييد مرافق جديدة لمركز الدليجة لإدارة الحياة البرية الذي تنفذه لصالح هيئة البيئة بأبوظبي بتكلفة 30 مليون درهم.

وأوضحت الشركة أن مساحة المشروع الإجمالية تبلغ 426 ألف متر مربع، ويتضمن تشييد مبنى إداري وعيادة بيطرية إلى جانب سكن للعاملين ومرافق خدمات متنوعة إضافة إلى استراحة ضيافة.

وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية حكومة أبوظبي نحو تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ونشر الوعي بأهمية الأنواع البرية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.

وأكدت الشركة التزامها خلال مراحل تنفيذ المشروع بتطبيق أعلى المعايير الخاصة بالحفاظ على البيئة وتبني حلول إبداعية مستدامة إضافة إلى تخفيض معدلات استهلاك الطاقة والمياه وتحقيق الاستفادة القصوى من أشعة الشمس وتطبيق أعلى معايير الجودة، مشيرة إلى أن جميع مواد المشروع قابلة لإعادة التدوير لتحقق أقصى المتطلبات البيئية المناسبة .

ويعد مشروع الدليجة – الذي بدأ إنشاؤه عام 2010 – مركزاً متميزاً في جهود الإكثار وحماية الأنواع البرية المهددة بالانقراض حيث يعد موطنا لحوالي 1000 حيوان.

وذكرت ” مساندة ” أنها تمكنت منذ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع والتي تم إنجازها العام الماضي بمساعدة أخصائيين من هيئة البيئة بأبوظبي من عمل تصميم يناسب الظروف الخاصة بالحيوانات المهددة بالانقراض مع دراسة كاملة لدورة النشاط اليومي بالحظائر، وكذلك الدورة الخاصة بتحصين الحيوانات ضد الأمراض، ومراعاة توفير الظروف التي تحقق سلامة الحيوانات إلى أقصى حد ممكن وانعكس ذلك على طرق الإنشاء ونوعية المواد المستخدمة وما تم التوصل إليه من معالجات لعدة تحديات فنية تم التغلب عليها بنجاح.وام