خالد بن محمد بن زايد يزور محمد المر في منزله بدبي

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معالي محمد بن أحمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد بمنزله في دبي.

ورحب معالي محمد المر بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، معرباً عن شكره وتقديره لزيارة سموه الكريمة، والتي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين سموه ومحمد المر، لا سيما المتعلقة بالأدب والفكر والثقافة والشعر، بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي أحمد حميد الطاير، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المجتمع.

وزار سموه المكتبة التي أنشأها محمد المر بمنزله والتي تضم مجموعة من مؤلفاته الأدبية التي دعمت الحراك الثقافي على المستويين المحلي والإقليمي. وام