جميرا في منتجع جزيرة السعديات تجربة استجماميه كاملة الرفاهية

جميرا في منتجع جزيرة السعديات أحد أرقى الوجهات الاستجمامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، استضافنا لخوض تجربة لا تنسى في مرافقه العصرية الأخذة التي تم تصمميها لتضفي أجواءً استثنائية على الضيوف المحليين والدوليين على حدٍ سواء.

خلال إقامتنا في المنتجع الفاخر بدء يومنا بحفاوة الترحيب وابتسامات فريق العمل التي جعلت يومنا من اللحظة الأولى يبدو سعيداً وعامراً بخدمات الضيافة الأصيلة التي تشمل كافة مطاعمه العالمية والمحلية، وروعة غرف الإقامة ذات التصاميم المنفردة بالجمال إضافة إلى صالة اللوبي الواسعة والمبهرة بزينة أعياد الميلاد.

حيث استهلينا تجربتنا الأولى لتناول وجبة الغذاء أثناء مسار إقامتنا في جميرا في منتجع جزيرة السعديات بالذهاب إلى مطعم ماري ماري الإيطالي، ذو النكهات التي تجمع بين الأطباق الساحلية وفن الطهي المعاصر، يعني الاسم ماري ماري ’ البحر ‘في اللغة الإيطالية وهذه التسمية تجسد موقعه المميز مع الإطلالات الساحرة على المياه الصافية.

يقدم الشيف المبدع سيموني فيديريتشي، في مطعم ماري ماري، أطباق ومكونات كلاسيكية بلمسة مستوحاة من المطبخ الريفي الإيطالي تذكّر «بطريقة طهي الأم في المنزل» وتبحر بك في رحلة إلى السواحل الإيطالية الفاتنة.

في محطتنا الثانية كنا متشوقين للانضمام إلى سفرة العشاء في المطعم الشرق أوسطي المرموق الذي يدعى “تين”، حيث انغمسنا في نكهات المنطقة المعدة بدقة وبذوق رفيع المستوى، واستمتعنا بتجربة طعام شرقية حقيقية على بُعد خطوات فقط من البحر اللامتناهي.

ويتميز “تين” باستخدام أفضل المكونات المتاحة لرفع مستوى المأكولات العربية المتنوعة، جنباً إلى جنب مع تحضير قائمة من المقبلات الملهمة مع اللمسات الحديثة وطريقة العرض الرائعة.

يقوم بإعداد أطباق مطعم “تين” التي لا تقاوم الشيف الخبير، محمود بيومي، الذي يتفنن في جعل كافة مأكولات مطعم “تين” غاية في التفوق وضمن ما يلبي أذواق الضيوف ويتيح لهم تجربة طعام شهية وصحية في آنٍ معاً. يطور الشيف محمود باستمرار أصناف الطعام لتكون بنكهات متجددة وغنية بمحتويات تزخر بمسرات تناول الطعام.

في اليوم التالي كنا على موعد مع وجبة إفطار شاملة في المطعم الأنيق “وايت” الذي نقلنا إلى آفاق جديدة وخيارات رائعة لتناول الطعام في الأماكن الداخلية والخارجية، مع بركة سباحة جذابة على شكل بحيرة ودكة التشمس مستوحاة من البحر المتوسط على بُعد خطوات قليلة وإطلالات مذهلة لا تُنسى على البحر، إنه بحق مكان مثالي لمشاهدة محطات الطهي المباشرة والتفاعلية وتبادل الحديث مع الطهاة أثناء إعداد الأطباق التي تناسب ذوقك تمامًا.