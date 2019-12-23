مجلس النواب المصري يوافق على التعديل الوزارى

وافق مجلس النواب المصري أمس على تعيين نيفين جامع وزيرة للصناعة ورانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي وتولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مهام الوزير المختص بالاستثمار والاصلاح الإداري إلى جانب مهامه.

ووافق مجلس النواب أيضا على دمج وزارة السياحة مع الآثار كما جاء بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس على أن يتولى هذه الحقيبة خالد العناني، وزير الآثار الحالي، وتعيين هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية بعد فصل الإصلاح الاداري عن الوزارة وضم التنمية الاقتصادية لها.

وضمت التغييرات تعيين نيفين القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي والسيد القصير وزيرا للزراعة وعمر مروان وزيرا للعدل واستحداث وزارة دولة لشؤون الإعلام على أن يتولاها أسامة هيكل وزير الإعلام السابق وعلاء فؤاد وزيرا للمجالس النيابية.

وأدى الوزراء والنواب الجدد في الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب المصري على ترشيح رئيس جمهورية مصر العربية .

وقال بيان للرئاسة المصرية إن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، في التشكيل الجديد أصبح الوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه .وام