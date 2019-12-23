مستوطنون يدنسون “الأقصى” بحماية جنود الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة على ما أفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى في القدس الشيخ عزام الخطيب.

وقال الخطيب إن مجموعات من المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى وجالوا فيها، منذ ساعات الصباح الأولى، بحماية شرطة الاحتلال “الإسرائيلي” المدججة بالسلاح وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

وأضاف أن المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في باحات الحرم القدسي الشريف.وكالات