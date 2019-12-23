“عجمان الإعلامية” و”العربية للتنمية الإدارية” يوقعان مذكرة للتعاون في الاستثمار الإعلامي

وقعت مدينة عجمان الإعلامية الحرة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية مذكرة تفاهم، بهدف التعاون في مجال الاستثمار الإعلامي والعلاقات العامة الإعلامية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الملتقى العربي الثاني للعلاقات العامة الذى نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة مؤخراً تحت عنوان “العلاقات العامة في عالم رقمي متحول ومتغير: دور جديد ومتطلبات جديدة” بمشاركة متخصصين وخبراء من الدول العربية.

وتضمنت المذكرة تبادل المعلومات، والمطبوعات، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما ستقوم الجهتان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في المجال الإعلامي وتكون الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة المنبثقة عن المنظمة طرفا رئيس في هذه الاتفاقية وتتولى تنفيذ كل البنود التي تدخل ضمن إطارها.

وشارك سعادة محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي للمدينة الذى تراس وفد المدينة فى المؤتمر في جلسة حوارية بعنوان “دور العلاقات العامة في عصر الإعلام الرقمي وتعزيز العلاقة التفاعلية بين المواطن والمؤسسات تحدث فيها عن دور العلاقات العامة الرقمية في إسعاد الجمهور وتجربة المواطن العربي في التفاعل، وأفضل الممارسات الإقليمية الناجحة والحملات الإعلامية في مجال العلاقات العامة الرقمية.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة أهمية توقيع هذه المذكرة للاستفادة من الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية باعتبارها بيت الخبرة العربي لتحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية ، واستخدام الحلول المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية والإعلام الرقمي في تحقيق الاستراتيجية الاتصالية، وابتكار الحلول المعتمِدة على التطورات التي تكفل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.

وناقشت جلسات الملتقى مستقبل العلاقات العامة التقليدية في ظل العالم الرقمي، ودور العلاقات العامة في عصر الإعلام الرقمي وتعزيز العلاقة التفاعلية بين الجمهور والمؤسسات، وأهمية عملية التواصل المتكاملة في عالم رقمي متحول، ودور وسائل التواصل الحديثة الرقمية في تحسين عمل المؤسسات الحكومية. وام