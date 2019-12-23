الإمارات تشارك بالمنتدى الإحصائي لصندوق النقد الدولي في واشنطن

شارك وفد من الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء ممثلاً للدولة في أعمال الدورة السابعة للمنتدى الإحصائي لصندق النقد الدولي الذي عقد في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن .

ناقش المنتدى أحدث القضايا المتعلقة بإحصاءات الاقتصاد الكلي ووسائل قياس الإقتصاد غير الرسمي والإحصاءات المالية والتقنيات وسبل دعم وتطوير العمل الإحصائي .

ويعد المنتدى منبراً دولياً سنوياً لواضعي السياسات ورؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية والجهات الموفرة للبيانات الاقتصادية والمالية والمنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي على مستوى العالم مثل البنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” وغيرها .

وأكد عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء – الذي ترأس وفد الهيئة المشارك في المنتدى – ضرورة التعاون والعمل المشترك في المجال الإحصائي دوليا ومحليا وتسخير أحدث التقنيات والإستفادة من ثورة البيانات من أجل تطوير العمل الإحصائي وإدارة البيانات ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن هذا المنتدى الدولي السنوي منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف الاقتصادات العالمية للاستفادة منها في تطوير العمل الإحصائي وإدارة البيانات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية وتعزيز فرص اللقاء والتواصل مع الخبراء والمتخصصين وتبادل التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى لافتاً إلى أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الإستثمار في البيانات والإحصاءات يؤكد إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة.

تضمنت أجندة اجتماعات الدورة السابعة للملتقى مجموعة من المحاور الأساسية ناقشت العديد من القضايا المهمة منها تعريف وتحديد نطاق الإقتصاد غير الرسمي ومستوى ونمو الاقتصاد غير الرسمي والتقنيات الجديدة والمصادر المحتملة للبيانات إضافة إلى العديد من القضايا الاقتصادية والإحصائية ذات العلاقة .وام