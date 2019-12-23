“خدمات رأس الخيمة” تنظم الحفل السنوي لـ2019

نظمت دائرة الخدمات العامة الملتقى السنوي للدائرة لتكريم الموظفين الذين أسهموا في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات خلال العام 2019 بحضور سعادة المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة وسعادة المستشار المهندس عيسى سمبيج الشامسي نائب مدير عام دائرة الخدمات العامة والمديرين التنفيذيين والموظفين وأقيم الحفل في ريتز كارلتون رأس الخيمة.

وثمن مدير عام الدائرة كافة الجهود التي بذلها فريق العمل في الدائرة طوال العام كما تمنى سعادته للجميع عاماً مقبلاً مليئاً بالإنجاز والنجاح على المستويين الشخصي والمهني.

وأضاف الحمادي أن مسيرة التميز في عمل الدائرة في تصاعد مستمر عاما بعد آخر منوها بالإنجازات التي حققتها الدائرة في العام المنصرم من خلال تكافل جميع موظفي الدائرة وإخلاصهم داعيا الجميع إلى شحذ الهمم لبلوغ أعلى المراتب على سلم التميز والإنجاز امتثالاً لتعليمات القيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة والتي يقع التميز على رأس أولوياتها.

وأشار الحمادي إلى أن تكريم المتميزين الفائزين في الصفوة والاحتفاء بعطاءاتهم وإنجازاتهم يعد علامة فارقة في العمل الحكومي بإمارة رأس الخيمة حيث عودتنا الجهات الحكومية دائما على تقدير الإبداع وتكريم المبدعين انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على وضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها وتنمية قدراته وتطوير مواهبه واستثمار إمكانياته بما يعود بالنفع على مجتمعه ووطنه.

ومن جانبه أكد سعادة المستشار عيسى الشامسي نائب مدير عام الدائرة بأن الدائرة تحرص على إقامة هذه الاحتفالية لتوطيد صلات الزمالة وتقوية الروابط الاجتماعية بين موظفيها ما ينعكس بالإيجاب على بيئة العمل كما تستثمر الدائرة هذه المناسبة لتتويج جهود موظفيها لاسيما المتميزين منهم الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقافة التميز وتحفيز الجميع لتقديم أفضل ما لديهم في العام المقبل.

وأضاف نائب مدير عام دائرة الخدمات العامة ورئيس لجنة الصفوة أن جائزة الصفوة التي تم إطلاقها في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة وضمن استراتيجية دائرة الخدمات العامة في الاحتفاء بكوادرها البشرية المتميّزة تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الدائرة وتعزيز البيئة التنافسية فيها من خلال تمكين الموظفين من تقديم المبادرات والمقترحات والتعاون مع بعضهم البعض لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الدائرة.

وقام سعادة المهندس أحمد الحمادي بتكريم الموظفين الفائزين بالجائزة التي تشمل سبع فئات تفوق وظيفية وهي فئة الجهة الحكومية الرائدة وفق المعايير والمحاور المعتمدة والفئات الخدمية المساندة وفئة الموظف المبتكر وفئة مدير المشروع المختص المتميز وفئة قائد المبادرة المتميز وفئة المدير الواعد المتميز وفئة الجندي المجهول. وام