انطلاق دورة مفتش المستقبل في بلدية خورفكان

الشارقة: الوطن

اطلقت بلدية مدينة خورفكان متمثل بقسم الصحة العامة الدورة الثالثة لمفتش المستقبل بمشاركة 20 طالباً وطالبة من مختلف المدارس بمدينة خورفكان ، والذي يستمر لمدة اسبوعين من تاريخ 15ديسمبر الى 26ديسبمر 2019، واكدت البلدية أن تنظيم البرنامج يؤكد حرصها على تعزيز برنامج مفتش المستقبل الذي انطلق في السنوات الماضية لجميع طلاب المدارس بمدينة خورفكان وذلك ليستهدف على دور طلبة المدارس في الرقابة البيئية والصحية على جميع المنتجات الغذائية من محلات الاغذية مثل الكوفيات والسوبرماركت والبقالات بالاضافة الى المحلات التي تقدم الخدمات الصحية من الحلاقين والمغاسل والصالات الرياضية والصالونات النسائية والصيدليات وقام المشاركون بزيارة مسلخ البلدية وسوق الخضروات والفواكة وبالاضافة الى الزيارة الميدانية لحصن مدينة خورفكان .