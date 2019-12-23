” الشارقة ” بصمة مميزة في خدمة الثقافة الإسلامية

الشارقة: الوطن

أكد المشاركون في دورة ” المدخل للثقافة الإسلامية ” التدريبية ، التي نظمها منتدى الشارقة الإسلامي على مدار ثلاث أيام بمقرة في سمنان، الدور الكبير لإمارة الشارقة في تدعيم أسس الثقافة الإسلامية وخدمة مبادئها السمحة في المجتمع، وتعزيز التوازن بين التمسك بالمورث المجتمعي الإصيل المستنبط من العقيد الغراء، وبين رؤية متطلعة إلى آفاق الرقي الحضاري وقوامها مشروع ثقافي وأدبي هادف، وذلك لما تبذله الإمارة من جهود علمية ومعرفية عديدة لأصحاب النخب الأدبية والمثقفين، من المبادرات عديدة ومتخصصة في مختلف العلوم والفنون، والتي تسهم في تقريب الوعي الثقافي والتجانس المجتمعي ،خاصة في مجال الثقافة الإسلامية.

واستضاف المنتدى الإسلامي خلال الدورة السيد أ.د قطب الريسوني – أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الشارقة –، والذي ناقش عدد من القضايا الثقافية المهمة، وضروريات شرعية وفقهة متنوعة ابتداءً من بمفهوم الثقافة الإسلامية، وموقفها من الثقافاتا لأخرى، وخصائص الإسلام العامة، والتي يتمازُ بها عما سواه من مناهج وأديان، إضافة إلى عرض لأصول الإيمان، وطيب أثرها في حياة المسلم أفراداً ومجتمعات.

وخلصت الدورة إلى عددت نتائج أرزها: أهمية أبراز التصور الصحيح الكامل والشامل للحياة والإنسان والكون أجمع؛ من خلال تحديد علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بنفسه وبالآخرين، المعارف المرتبطة بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وحضارة بوفه ديناً صالحاً للبشرية ويملك الحصانة الكاملة، إضافة إلى ضرورة ترجمة الأخلاق والتعاليم إلى واقع ملموس عملي وسلوكي ملموس، وتوضيح لخصائص الثقافية الإسلامية وإظهار وسطيتيها وقدرتها على تحقيق الوفاق والتعايش بين الإفرارد وتقوية أواصر التلاحم المجتمعي.

من جانب أثنى سعادة د.ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي على النتائج التي خلصت إليها الدورة، والتي تصب ضمن أهداف العمل الثقافي للمؤسسة في الشارقة، نحو خلق أسرة متماسكة مستقرة تفخر بهويتها وثقافتها، مؤكداً على أن الإنسان مجموعة من الإداركات الثقافية والعوامل المحيطة التي تشكل وعيه وتنمي مقدراته وفهمه نحو الآخر، وأن الثقافة الإسلامية في مجملها وفي مضامينها تحفظ للإنسان كرامته وتكفل له الحياة الكريمة، وتدعو إلى حفظ الكرامة، والإتزان، والإيجيابية، والتسامح مع الذات والتعايش مع الآخر، وتتمحور أهمية عمل المنتدى الإسلامي في تعزيز القدرات الأكاديمية وتدعيم الوعي المجتمعي حول مبادئ الشريعة الغراء وتعاليمها السمحه؛ وإعداد الباحثين وفق مساقات مبتكرة حول لمفاهيم التعايش والتسامح للمتغيرات الإجتماعية، وحسن عمارة الإرض وتنمية الحياة الإجتماعية على نحو فعال في أطر من الإعتدال والإتزان .

هذا وشهدت الدورة حضور لفيف من المشتغلين في حقول الثقافة الإسلامية من أئمة المساجد، والوعاظ، وعدد من المهتمين بعلومها والطلبة الدراسين في مختلف تخصصاتها من مختلف المؤسسات التعلمية والأكاديمية بالدولة.