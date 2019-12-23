السعودي الألماني يحوز اعتمادي (JCI) و(CAP) الدوليين

دبي: الوطن

خلال أسبوع واحد حاز المستشفى السعودي الالماني دبي اعتمادين دوليين يبرزان مكانته العالمية، اولهما اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية بالولايات المتحدة الامريكية ( جي سي آي ) للعام الحالي 2019 ويمثل هذا الاعتماد اعترافا دوليا بتبنيه اعلى معايير الجودة الطبية

وأكدت لجنة الاعتماد الدولية التي زارت المستشفى ان المستشفى يتمتع بامكانيات علمية وعملية رفيعة ومبادرات متقدمة لخدمة المرضي والسعي الى نيل رضاهم بتقديم افضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية

يذكر ان المستشفى حصل على هذا الاعتماد للمرة الثالثة بعد عامي 2014 – 2017

وثانيهما اعتماد (CAP) من كلية علم الأمراض الأمريكية

والتي تمنح للمرافق الصحية التي تلبي أعلى معايير التميز والجودة في الممارسات والاجراءات المخبرية ويعتبر (CAP) اعتماد دولي معترف به عالميا للمختبرات التي تلبي المعايير الصارمة لفحص جودة كفاءة العاملين والسجلات المخبرية السريرية واجراءات مراقبة الجودة فضلا عن معدات المختبرات والمرافق وبرنامج السلامة اضافة الى الادارة الشاملة للمختبرات

و اعربت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الامارات عن سعادتها بهذا التكريم والدعم الدولي الذي سيساهم بلا شك في دفع العاملين والاطباء الى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب في سبيل راحة المرضى وعلاجهم بما يمكنهم من تحسين الاداء وتطوير القدرات ، والاخلاص في طرح المبادرات الخلاقة التي تحقق اهدافها في رعاية المرضى والاهتمام بذويهم

و أكدت عثمان ان المستشفى السعودي الالماني يلتزم عدة محاور اساسية تحكم العمل الطبي اهمها اكتساب رضا المريض وراحته والمراجع وجميع افراد اسرته والسرعة في التلبية والاستجابة الفاعلة لحاجة المريض والاستمرارية في ذلك بكفاءة وفاعلية

وتوجهت المديرة التنفيذية بالشكر والامتنان لجميع العاملين في المستشفى من اطباء واداريين وموظفين الذين ساهموا في الوصول الى هذه النتيجة المشرفة وحققوا هذا الانجاز المتميز الذي يضع المستشفى في مصاف المستشفيات الرائدة في الشرق الاوسط