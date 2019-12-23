“الإمارات للدراسات” ينظم محاضرته الـ”724″ بعنوان “من إكسبو 2019 بكين

أبوظبي: الوطن

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في إطار أنشطته وفعالياته البحثية والعلمية، محاضرته رقم (724) بعنوان “من إكسبو 2019 بكين إلى إكسبو 2020 دبي”، يقدمها سعادة تشو جيان بينغ، المدير العام التنفيذي لمكتب التنسيق لمعرض بكين الدولي للبستنة، جمهورية الصين الشعبية، وذلك في الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي، والدعوة عامة، والترجمة الفورية متاحة.

وتأتي هذه المحاضرة، في إطار اهتمام المركز بالقضايا والمجالات ذات الأولوية، التي من شأنها تعزيز الريادة والتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الصعد، وأبرزها القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تحقق مستهدفات التنمية المنشودة.

وسيتطرق المحاضر خلال محاضرته إلى “معرض إكسبو بكين 2019″، الذي عُقِد في التاسع من أكتوبر الماضي تحت اسم معرض بكين الدولي للبستنة 2019، حيث حظِي بإشادة دولية، ونجاح كبير، واعتُبر واحداً من أنجح المعارض في التاريخ، وشكّل نموذجاً ريادياً لاستضافة المعارض في المستقبل.

ويُلخِّص سعادة تشو جيان بينغ تجربة “معرض إكسبو بكين” في عناصر عدّة؛ لكي تكون نقاطاً مرجعية، ومصدرَ إلهام لـ “معرض إكسبو 2020 دبي”، وخاصة أن معرض “إكسبو 2019 بكين” الذي حظي بمشاركة أكثر من 110 دول ومنظمات دولية وأقيم تحت شعار “عِش حياة خضراء، عِش حياة أفضل”، يعدّ من الفعاليات الدولية المُكرسة لتوفير منصة مفتوحة للدول والمنظمات الدولية للتواصل وتبادل الخبرات فيما بينها.

ولأن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بقدرات لوجستية كافية لاستضافة الحدث الدولي “إكسبو 2020 دبي”، فسيركز المحاضِر على هذه الإمكانيات التي من شأنها ضمان النجاح لهذا المعرض الضخم، خاصة مع سهولة الوصول إلى دبي من معظم مناطق العالم خلال ساعات، وقد تجاوز عدد الغرف الفندقية التي تم حجزها مسبقاً حاجز الـ 80 ألف غرفة خلال فترة انعقاد المعرض، إضافة إلى ما توفره الدولة من إمكانية الخدمات اللوجستية الرفيعة المستوى، والبنية التحتية النوعية والمتميزة.

يشار إلى أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في “إكسبو 2019 بكين” كانت الأولى للدولة في معارض إكسبو للبستنة، التي فسحت المجال لها لتسليط الضوء على جهود المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تنمية وتطوير القطاع الزراعي، وتحويل الصحراء إلى واحات خضراء، وهو ما تحقق بفعل الاستراتيجيات والمبادرات والتقنيات الزراعية المتقدمة التي تم اعتمادها.

الجدير بالذكر أن سعادة تشو جيان بينغ، عضوٌ في اللجنة الوطنية الثالثة عشرة للمؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني، وأمين عام اللجنة التنفيذية، والمدير العام التنفيذي لمكتب التنسيق لمعرض بكين الدولي للبستنة 2019. تخرّج تشو جيان بينغ من جامعة نانجينغ للزراعة، بتَخصُّص علم الحشرات الزراعية. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد بكين للتكنولوجيا، ووصل إلى منصب مهندس أول في وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي. وفي عام 2014، تم تكليفه بالإشراف على إدارة عمليات التخطيط والإنشاء والزوار وتنظيم الفعاليات في معرض “إكسبو بكين 2019″، حيث اعتَمد في هذه المهام على معرفته وتجربته في إعداد وتنظيم الفعاليات الكبرى.