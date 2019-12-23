ضاحي خلفان يدعو لوضع رؤية واستراتيجية واضحة وموحدة للموهوبين على مستوى الدولة

دبي: الوطن

دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الى ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة وموحدة للموهوبين على مستوى الدولة، وخارطة طريق لاكتشاف الموهوبين من أبناء الوطن، كما طالب معاليه بتوفير البيئة الإبداعية التي تسهم في تطوير المواهب وتحويلها إلى طاقات إبداعية تفيد المجتمع، وتتماشى مع السياسة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وخلق بيئة جاذبة لدعم الموهوبين للخمسين عاما المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب معاليه بحضور محمد القاضي، مدير عام صندوق الوطن، وميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين: الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومنيرة صفر، والدكتور سيف الجابري، والدكتورة ديالا إبراهيم، والمقدم زيد الصابوني.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين صندوق الوطن، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، في مجال دعم المشاريع والبرامج التي تقوم بها الجمعية، والتنسيق مع صندوق الوطن لتقديم الرعاية والدعم لبرنامج المبرمج المواطن الذي أطلقته الجمعية قبل أربع سنوات، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومايكروسوفت العالمية، ووضع البرنامج تحت إشراف صندوق الوطن.

كما أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على أهمية عقد دورات إثرائية في المواد العلمية للموهوبين في الاجازات الصيفية لتنمية وصقل قدراتهم، والاستعانة بأساتذة متخصصين في العلوم واستخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرا معاليه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ودلل على ذلك بنتائج الزيارة التي قام بها على رأس وفد إلى كوريا الجنوبية، وإلى عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية وحاضنات الابتكار والموهبة هناك.

وأشار معاليه إلى أن هناك حاجة ماسة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية برعاية الموهوبين في الدولة، وعقد جلسات عصف أفكار مع عدد من الجهات المعنية والمختصين في المجالات العلمية، وتوحيد اختبارات الذكاء للموهوبين، ووضع مقاييس موحدة لتلك الاختبارات، والاستعانة بأفضل الخبرات والبرامج الخاصة باكتشاف الموهوبين، من أجل وضع خطة عمل مشتركة، وتحفيز الشباب وخلق الشغف لديهم في المبادرة بتنمية مهاراتهم ودفعهم إلى المضي قدما في تطوير قدراتهم.

من جانبه أبدى محمد القاضي، مدير عام صندوق الوطن، استعداد الصندوق لدعم برامج الجمعية، واحتضان برنامج المبرمج المواطن، ودمجه ببرنامج المبرمج الإماراتي الذي يرعاه ويشرف عليه صندوق الوطن.

كما أبدى سعادة ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد، استعداد الهيئة لدعم برامج جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ودعم مسارات الموهبة خدمة للأهداف الوطنية وتطلعات القيادة في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع الهامة منها إعداد مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وصندوق الوطن، تهدف إلى التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة التي تدعم مشاريع الموهبة والموهوبين في الدولة.

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