سعود بن صقر يستقبل الموظفين المشاركين في برنامج التبادل الحكومي بين رأس الخيمة و”بريستول”

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، مجموعة من الموظفين المشاركين في برنامج التبادل الحكومي بين رأس الخيمة ومدينة “بريستول” البريطانية المُنظم من قبل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على أهمية هذه الشراكات الاستراتيجية وما تعود به من نفعٍ على المشاركين بها كافة، وذلك عبر رفدهم بالخبرات والمعارف التي تعيينهم على القيام بمهام عملهم على النحو الأمثل وتمكينهم من الاطلاع والتعرف عن كثب على أفضل الممارسات والأساليب المتبعة في العمل الحكومي.

وأشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بتنوع مجالات البرنامج والتي تشمل مختلف جوانب العمل الحكومي وذلك في ظل رغبة رأس الخيمة في اتباع أفضل نظم الحوكمة وأحدثها بما يدعم استراتيجية التنمية والتطوير التي تشهدها الإمارة على مختلف الصعد.

وتمنى سموه التوفيق للموظفين المشاركين في البرنامج خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في إثراء وتعزيز العمل الحكومي في رأس الخيمة، داعياً إياهم إلى تطبيق ما اكتسبوه من خبرات طوال فترة البرنامج ونقل التجارب الإيجابية التي حصّلوها إلى أقرانهم في العمل لتعم الفائدة على الجميع.

ويُشكّل برنامج التبادل الحكومي بين رأس الخيمة ومدينة “بريستول”، الذي أُطلق بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، منصة معرفية تهدف إلى الإسهام في إعداد قادة المستقبل، وتزويد العاملين في مختلف الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة بالخبرات العملية من خلال التدريب مع نظرائهم في المملكة المتحدة للاطلاع على التقنيات المتقدمة وأحدث الأساليب المتبعة في إدارة وتنفيذ العمل الحكومي بشكل فعال ودقيق يضمن تنفيذ الأجندات والسياسات الحكومية ويدعم قدرة الإمارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخططها التنموية على المديين القريب والبعيد. وام