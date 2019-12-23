مرموم للألبان تسعى إلى رفع حصتها السوقية في دولة الامارات

أبوظبي-الوطن:

أكد سلطان الجابري المدير التنفيذي لشركة مرموم للألبان- الشركة الاماراتية الرائدة في صناعة الألبان والعصائر ومشتقاتها ومقرها أبوظبي- أن الشركة حريصة على الإلتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات في منتجاتها الوطنية التي تتمتع بسمعة عالية ، وتلقى اقبالاً كبيراً في السوق المحلي في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال الجابري خلال جولة نظمتها الشركة لممثلي وسائل الاعلام في الدولة داخل مقر الشركة:” إننا في مرموم للألبان نواصل التزامنا بتطبيق معايير الجودة والمواصفات المطلوبة من أجل أن نوصل منتجاتنا الى المستهلكين بشكل آمن ، وتوفير قيمة غذائية عالية لهم ، خاصة أن لدينا العديد من المنتجات الغذائية من ألبان وعصائر ومشتقاتها يجري تصنيعها واعدادها داخل مصنعنا الحديث في منطقة ناهل في إمارة أبوظبي، حيث يعتبر مصنعنا الأحدث من نوعه عالمياً، ويضم مرافق ومختبرات حديثة ومتطورة لضمان انتاج وتصنيع أجود المنتجات من ألبان وعصائر”.

ولفت المدير التنفيذي للشركة أنه جرى اختيار منطقة ناهل في إمارة أبوظبي لإقامة مصنع الشركة كونها أفضل منطقة للإستثمار في الثروة الحيوانية ، حيث تتمتع بأجواء مناسبة ، كما أن موقع المنطقة هام وقريب من أبوظبي ودبي ومدينة العين و بقية إمارات الدولة.

وكشف أن الشركة تسعى عبر استراتيجيتها إلى أن تصبح الشركة الأولى في توفير الغذاء الطازج في الدولة، و الاستحواذ على حصة سوقية أكبر خلال الفترة القادمة .

وأوضح أن شركة مرموم للألبان قد ضخت استثمارات بقيمة 500 مليون درهم اماراتي لانشاء المزرعة الجديدة والتي تضم 4500 رأس من الأبقار واقامة المصنع وخطوط الانتاج الجديدة والمتنوعة .

وقال الجابري:” لقد ركزنا في تصميم وانشاء المنشأة على تقليل الاعتماد على العنصر البشري ، وتبني واستخدام أحدث التقنيات والاجهزة لضمان جودة اعلى للمنتجات ، كما جرى تشغيل المزرعة المرفقة بالمصنع والتي تضم 4500 رأس بقر ، حيث استخدمنا محالب دائرية متطورة يمكنها حلب 80 بقرة كل نصف ساعة ، ويمكن لعدد محدود من الموظفين تشغيل هذه المحالب والقيام بدور فاعل في عملية الانتاج”.

وفي ما يتعلق بفرض ضريبة انتقائية على العصائر المحلاة، قال الجابري:” ان هذه الخطوة تأتي في سياق حرص الجهات المعنية على صحة المستهلكين ، الأمر الذي سيدفع الشركة للبحث عن حلول مبتكرة لا يكون لها أي تأثير سلبي على صحة المستهلك عبر استخدام مواد محلاة طبيعية ، مع العلم أن عصائر البرتقال والتفاح تكون تحليتها طبيعية، بينما عصائر مثل المانجو والفواكه المتنوعة والكيوي والليمون تحتاج إلى تحلية، وسنعمل على انتاج عصائر بطعم صحي واستخدام مواد تحلية طبيعية تكون ذات فائدة أكبر على صحة المستهلك”.

وكشف الجابري أن مرموم للالبان استثمرت في مجال الطاقة الشمسية حيث لدى الشركة ألواح شمسية تولد 1.6 ميجا وات من الطاقة التي يجري توريدها لشبكة شركة العين للتوزيع ، و تجري عملية احتساب استهلاك الطاقة من قبل شركة العين للتوزيع وخصم قيمة الطاقة التي جرى توريدها لهم.

وأعرب الجابري عن أمله في أن تولي الجهات الحكومية والخاصة في الدولة الصناعة المحلية الاهتمام الكبير وان تخصص جزءاً من مشترياتها لشراء المنتجات المحلية ، حيث أن مثل هذا الامر يشكل حافزا وداعماً للنمو والتوسع والانتشار.

ومن جهته جيرمي هنشي المدير العام لشركة مرموم للألبان:” تعمل الشركة على تعزيز مكانة منتجاتها في السوق المحلي ، ونسعى الى رفع حصتنا السوقية كشركة وطنية ، خاصة في ظل المنافسة من قبل الشركات الاجنبية التي تستحوذ على حصة واضحة في السوق، لذا نعمل على تقديم منتجات تتمتع بالجودة العالية والسمعة الطيبة التي تلقى الاعجاب من قبل المستهلكين “.

وأضاف هنشي:” لقد بدأنا بخطة تسويقية جديدة وواضحة للتوسع في مختلف منافذ البيع في الدولة ، والتعريف بمختلف منتجاتنا من الألبان والعصائر، مع توجهنا للتوسع في منتجات جديدة ومتنوعة خلال الفترة القادمة”.