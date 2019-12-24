بلدية أبوظبي تنفذ “سوق خليفة للتسامح” بحديقة مدينة خليفة المائية

أبوظبي – الوطن:

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة، فعالية ترفيهية توعوية تحت عنوان “سوق خليفة للتسامح”، وقد استمرت على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة المسائية من 19 إلى 21 ديسمبر 2019 في حديقة مدينة خليفة المائية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، هم: المركز الوطني للأرصاد القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مجموعة فخر أبوظبي التطوعية، دار الإمارات للاستشارات والتدريب.

واستهدفت الفعالية التي خصصت فقراتها للعائلات وأفراد المجتمع وطلاب المدارس، تعزيز التسامح والاحترام والتآخي، وتجسيد أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في التسامح وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع الإماراتي، وكذلك توعية طلاب المدارس بأهمية التسامح ودوره في تعزيز التكافل الاجتماعي بين فئات وأفراد المجتمع والابتعاد عن التنمر والسلوكيات الخاطئة.

وتضمنت الفعاليات على مدى 3 أيام تقديم العديد من الفقرات والورش التوعوية المتعلقة بهذا الشأن، وكذلك المسابقات والهدايا التحفيزية، كما قدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي العديد من الفقرات منها “عرض الكلاب البوليسية”، بينما قدمت مجموعة فخر أبوظبي عدداً من الفقرات حول التسامح، وقدم المركز الوطني للأرصاد المسابقات المتنوعة التي تبارى فيها الحضور من أفراد المجتمع بكافة الأعمار، في حين تولت بلدية مدينة أبوظبي تقديم العديد من فقرات المسرح وكذلك تنظيم سوق التسامح المصاحب للفعاليات، كما تم في نهاية فقرات وفعاليات ومسابقات كل يوم تقديم الكثير من الهدايا للأطفال والكبار بمناسبة عام التسامح.