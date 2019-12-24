“شؤون الأسرة” باستشاري الشارقة تؤكد على جهودها في خدمة المجتمع

عقدت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعها الأول بمقر المجلس في مدينة الشارقة وبحثت في مختلف أدوارها وما ستتولاه من أعمال لخدمة المجتمع .

وأعربت اللجنة على اعتزازها بكافة الجهود الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في تقديم أوجه الرعاية المتكاملة لكافة الأسر في إمارة الشارقة .

ترأست اللجنة فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة بحضور الأعضاء جاسم جمعه المازمي مقرر اللجنة والدكتور إسماعيل كامل البريمي وسيف علي الطليع الظهوري عفراء خادم عيد الكتبي ومحمد عبدالله عبدالرحمن الريسي ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي أمينة السر.

ودعت المهيري في بداية الاجتماع إلى استكمال الجهود المبذولة في الامارة من قبل الجهات والمؤسسات المعنية بالاسرة وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لتعزيز الاهتمام بالاسر وتوفير العيش الكريم لها وتنمية الاعمال المنفذة ومتابعة التوجيهات السديدة في كل ما يخص رخاء الاسر والحفاظ على أفرادها ..مشيرة إلى أهمية متابعة الخطط السابقة في الفصول التشريعية لخدمة المجتمع.

وتدارست اللجنة مختلف أدوارها وما ستتولاه من أعمال وخطط خلال الفصل التشريعي العاشر علاوة على برنامج زياراتها وتواصلها مع المؤسسات والاسر.وام