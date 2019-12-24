الإمارات تشيد بنزاهة أحكام القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل خاشقجي

قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي تؤكد التزام المملكة العربية السعودية و حرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح و المصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية.

وصرح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

و أكد معاليه وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار و أمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم .. مشددا على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.وام