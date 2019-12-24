الإمارات و إريتريا.. عقود من العلاقات المتميزة

تربط دولة الإمارات العربية المتحدة و دولة إريتريا الصديقة علاقات تاريخية راسخة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” و التي تواصل نموها و تطورها بدعم من قيادتي البلدين الأمر الذي ترك آثاره الإيجابية على جوانب العلاقات كافة و عزز من أواصر التعاون المشترك بين الجانبين.

و في ظل ما تتميز به العلاقات الثنائية من رسوخ و تطور على مدى عقود .. حظي مواطنو دولة الإمارات بخصوصية تمثلت بعدم حاجتهم إلى تأشيرة دخول مسبقة إلى إريتريا.

و تعكس هذه الخصوصية المكانة الدولية الرائدة التي تتبوأها دولة الإمارات و هو ما فتح آفاقا واسعة أمام مواطني الدولة للولوج إلى جميع القطاعات خاصة بمجالات السياحة و الاستثمار و التجارة .

وتواصل العلاقات بين البلدين زخمها وقوتها بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وذلك من أجل صالح الدولتين وشعبيهما الصديقين.

و في هذا الإطار تأتي زيارة فخامة الرئيس الإريتري الحالية لدولة الإمارات لتضيف لبنة جديدة إلى بنيان العلاقات الراسخة بين البلدين و لتفتح آفاقا مشرعة للتعاون المشترك في جميع المجالات.وام