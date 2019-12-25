سعود بن صقر يبحث تعزيز العلاقات مع قنصل عام غانا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة ساماتا جيفتي بوكاري، القنصل العام لجمهورية غانا، والوفد المرافق لها.

وناقش صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع سعادة القنصل العام – خلال اللقاء – جملة من المواضيع الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين رأس الخيمة وجمهورية غانا في العديد من المجالات.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بجمهورية غانا والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبها عبرت سعادة ساماتا جيفتي بوكاري عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية غانا.وام