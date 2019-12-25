محمد الشرقي: تلبية الاحتياجات المعيشية وتوفير البنى التحتية من أولويات حكومة الإمارة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، أن تلبية الاحتياجات المعيشية وتوفير البنى التحتية في كافة أنحاء الإمارة من أولويات عمل حكومة الفجيرة، مشدداً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع المؤسسة التي تم اعتمادها خلال العام الجاري واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لانطلاق أخرى في العام المقبل 2020 لما تشكله هذه المشاريع من دعم لخطط التنمية الشاملة في الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الدوري الثالث للمؤسسة للعام 2019، في مكتبه بالديوان الأميري في الفجيرة، وذلك بحضور المهندس خميس النون مدير عام المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه، خلال الاجتماع، على ما أنجز خلال العام الجاري من مشاريع، ومتطلبات إنجازها، موجهاً بأهمية تكثيف الجهود وضرورة الارتقاء بجودة الأداء وتطوير خدمات المؤسسة في كافة مناطق الإمارة وفقا للمعايير الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى خطط عمل العام المقبل بهدف الوقوف على متطلباتها، والشراكات والاتفاقيات المقرر توقيعها إضافة إلى عمل المجالس المحلية، كما تم مناقشة ميزانية العام 2020، حضر الاجتماع سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.وام