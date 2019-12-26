البابا فرنسيس واسقف كانتربري يتمنيان السلام لجنوب السودان

عبر البابا فرنسيس واسقف كانتربري جاستن ويلبي مجددا في رسالة مشتركة أمس الأربعاء، عن تشجيعهما لمحادثات السلام في جنوب السودان غداة إرجائها إلى مطلع يناير.

وكتب الحبر الأعظم واسقف كانتربري “نرغب أن نتوجه إليكم وإلى كل شعب جنوب السودان بأحر التمنيات بالسلام والرخاء”.

وذكرا برغبتهما في زيارة هذا البلد في حال التوصل إلى اتفاق.

وغرقت دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها من السودان العام 2011، في حرب أهلية في ديسمبر 2013 اثر اتهام رئيسها وهو من قبائل الدينكا، نائبه السابق وهو من قبائل النوير، بتدبير انقلاب عليه.

وأدى الصراع إلى مقتل نحو 400 ألف شخص بحسب احصاء حديث العهد، ودفع أكثر من أربعة ملايين، أي ما يوازي ثلث سكان جنوب السودان، إلى النزوح.ا.ف.ب