قوات الاحتلال تعترف بقتل مدنيين بغارات على غزة

أعلن الجيش “الاسرائيلي” أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت الى مقتل تسعة أشخاص من نفس العائلة جاءت نتيجة تقدير خاطىء حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين.

واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر منزل الفلسطيني رسمي ابو ملحوس.

وقتل أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة.

وقال بيان صادر عن الجيش “الاسرائيلي” ان المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم أشارت الى أن المنزل تم تصنيفه كمجمّع عسكري تابع لمنظمة إرهابية، على حد وصفه.

كما “قدّر” الجيش ان “المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم” على هذا الموقع الذي لم يكن يُعتقد انه متاح أمام المدنيين.

وتوصل تحقيق للجيش لاحقا الى انه “على الرغم من وجود نشاط عسكري في المجمع، الا انه لم يكن مغلقا، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك”.

ومن جهة أخرى، قال بعض مسيحي غزة ومسؤولون فلسطينيون إن أقل من نصف المسيحيين المقيمين في القطاع الذين طلبوا تصاريح “إسرائيلية” لزيارة المواقع المقدسة في بيت لحم والقدس في عيد الميلاد حصلوا على موافقة على طلباتهم.

وقالت “إسرائيل” في وقت سابق إنها ستسمح بسفر المسيحيين من قطاع غزة، الذي تفرض عليه حصاراً متراجعة عما أعلنته في 12 ديسمبر بشأن منعهم لدواع أمنية وهو ما يخالف سياستها المعتادة في عيد الميلاد.

وعشية عيد الميلاد قال مسؤولو حدود فلسطينيون إن 316 تصريحاً صدرت لمسيحيين للسفر من غزة إلى القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقال رجال دين مسيحيون إنهم طلبوا 800 تصريح.

ويعيش في قطاع غزة نحو ألف مسيحي معظمهم أرثوذكس يحتفلون بعيد الميلاد في السابع من يناير. ويعيش في القطاع مليونا فلسطيني معظمهم مسلمون.

وقالت هيفاء السلفيتي قبل اجتياز معبر اريز للدخول إلى “إسرائيل” في الطريق إلى بيت لحم مع زوجها “هم طلعوا تصاريح لكبار السن مش للصغار”.

وأضافت “ابني وبنتي وزوجة ابني ما أعطوهم تصاريح وهم الآن قاعدين بالبيت وزعلانين”.

ولم ترد متحدثة باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية على اتصال هاتفي للتعقيب.ا.ف.ب وكالات